Xpro One idealny na wojnę. Do tego pochodzi z Polski

Czasy są niespokojne. Nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba opuścić szybko domu. A gdyby zabrać go ze sobą? Polski kamper Xpro One daje taką możliwość. Namiastkę domu.

Oczywiście wytrzymały kamper, tak by zjechać z utartych szlaków, nie jest stworzony do działań wojennych. Raczej dla tych, którym przygoda płynie w żyłach.

XPro One to pierwsze w historii dzieło Xpedition Pro. I choć jest to pierwszy taki model polskiego producenta kamperów, Xpedition Pro to marka, która wyrosła z 30-letniego doświadczenia Grupy LAMAR, która stworzyła kilka kamperów, food trucków, pojazdów terenowych i ciężarówek.

Xpro One inspiruje się pojazdami wojskowymi i myśliwcami. Jako baza posłużyło Iveco Daily 4X4, a klienci mogą wybierać spośród trzech opcji rozstawu osi: 3400, 3480, 4175 mm.

Szerokość kampera wynosi 2300 mm, natomiast wysokość 3520 mm. Pojazd porusza się na 37-calowych oponach z 17-calowymi felgami. Pozwala to kamperowi poruszać się w błotnistym i kamienistym terenie.

Z zewnątrz Xpro One jest toporny – ostre linie i elementy wycięte laserowo ukrywają wnętrze, które ma być całkowitym przeciwieństwem tego co widać na zewnątrz.

Aby dostać się do środka należy skorzystać ze składanych schodów. Gdy tylko wejdą do środka, przywita ich niewielka, ale funkcjonalna część dzienna z kuchnią. W kuchni będzie dwupalnikowa kuchenka, zlewozmywak, obszerne blaty i wbudowana 135-litrowa lodówka. Z przodu sofy w kształcie litery U stoi stół.

Obok kuchni znajduje się łazienka, która została podzielona na dwa pomieszczenia: w jednym znajduje się toaleta i umywalka, a w drugim prysznic. Pojazd może pomieścić do trzech osób w obszernej wnęce sypialnej umieszczonej z przodu. Posiada również łóżko, które można rozłożyć tak, aby zmieściło się w nim dwie osoby dorosłe oraz dodatkowy pokój do przechowywania rzeczy.

Xpro One jest w stanie funkcjonować przez 10 dni bez potrzeby podłączenia do sieci. Kamper wyposażony jest w dwa zbiorniki na wodę (szarą i świeżą) o pojemności 200 litrów. Może być również wyposażony w panele słoneczne.

Grube ściany (54 mm) pozwalają utrzymać ciepło wewnątrz pojazdu. Do tego system ogrzewania wykorzystuje olej napędowy.

Inne udogodnienia to okna z roletami, markiza, wysuwany grill gazowy, dodatkowe oświetlenie po bokach i na tyle. Drzwi do tego zamykane są na trzy zamki.

Producent nie podał ceny XPro One, a to dlatego, że kampera można dostosować do wymagań klientów.