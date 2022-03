Rosyjscy kierowcy boją się ataku. Opancerzają szoferki drewnem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Z powodu braku lepszego zabezpieczenia, rosyjscy kierowcy pojazdów wojskowych zabezpieczają swoje szoferki kłodami drewna. Wszystko po to by chronić się przed ukraińskim ostrzałem.

Problemy logistyczne Rosjan w Ukrainie odbijają się na stratach wojska. Opancerzone pojazdy i czołgi poddają się obronie Ukrainy. Gorzej jednak mają te mniej opancerzone lub nawet nieopancerzone pojazdy. Tutaj zadziałała rosyjska fantazja i wykorzystali do ich zabezpieczenia, to co mieli pod ręką – a mieli drewno.

Zdjęcia rosyjskich ciężarówek KAMAZ pojawiły się w sobotę, pokazując kłody ułożone na przednim zderzaku jako dodatkowy improwizowany pancerz. Załogom udało się nawet zachować charakterystyczne oznaczenia „V" widoczne na rosyjskich pojazdach. Inne pojazdy wykorzystują drewniane deski i złom metalowy do ochrony najbardziej wrażliwych obszarów.

Wygląda na to, że ciężarówki przewożą elementy mostu pontonowego. Jest to łakomy cel, dla wojska ukraińskiego. Zaraz obok transportu paliwa.

Kłody najprawdopodobniej pochodzą z drzew, które znajdują się za ciężarówkami. Głównie mają chronić chłodnice. Nawet tak prowizoryczne „opancerzenie" może pomóc kierowcom rosyjskim uciec. Potrzeba jest matką wynalazków.