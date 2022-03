Nowy SUV wprowadzony w Chinach. Ma technologię od Huawei

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Aito to chińska marka, która wspierana jest przez producenta samochodów Seres/Sokon i giganta technologicznego Huawei. W grudniu 2021 roku firma zaprezentowała SUV-a M5 w Chinach, a teraz czas na jego wprowadzenie na rynek.

Aito M5 wyglądała jak rozwinięcie Seres SF5 EV, który był wprowadzony na rynek w 2019 r. Ma takie same światła LED, maskę i kształt, jednak karoseria została przeprojektowana. M5 ma chociażby inny przedni zderzak z dużym wlotem powietrza.

Aito M5 przypomina trochę Porsche Macan – ma podobną linię okien oraz tył. Wymiary tego SUV-a to: 4770 mm długości, 1930 mm szerokości i 1625 mm wysokości.

W kabinie, głównym elementem, który przyciąga wzrok jest centralny ekran dotykowy 15,6’’ z systemem informacyjnym Huawei Harmony OS. Lista wyposażenia obejmuje również cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,4’’, dach panoramiczny, 128 kolorów oświetlenia wnętrza, tapicerkę ze skóry Nappa, 3-zbiornikowy system zapachowy, zakupiony przez Huawei 1000-watowy system nagłośnienia z dziewiętnastoma głośnikami, prywatny zagłówek dla kierowcy ze zintegrowanymi głośnikami i ADAS Level 2+. Co ciekawe, Huawei nie dodał swojego najnowszego ADAS poziomu 3 do Aito M5, w przeciwieństwie do Jetour X-1 PHEV.

Aito M5 oparty jest na podwoziu opracowanym przez Seres. Dostępny jest w trzech wersjach mocy: 276 KM, 434 KM i 503 KM. Podstawowy model ma jeden silnik elektryczny i napęd na tył, a pozostałe dwa mają napęd na wszystkie koła i dwa silniki elektryczne. Najszybszy z nich potrzebuje 4,4 s., aby osiągnąć 100 km/h.

Obojętnie jaką moc się wybierze, zawsze pod maską znajdzie się silnik 1.5 L o mocy 125 KM.

Przy pełnym zbiorniku paliwa i w pełni naładowanym akumulatorze łączny zasięg wynosi ponad 1100 km. Na silniku elektryczny kierowca jest w stanie przejechać 150 km.

Ceny Aito M5 w Chinach kształtują się następująco: 24,98 mln jenów za wersję RWD, 27,98 mln jenów za wersję AWD i od 31,98 mln jenów za flagową wersję z napędem AWD.