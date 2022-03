Znany raper sprzedaje swój wyjątkowy supersamochód. Cena zwala z nóg

Bugatti Chiron należące do artysty zostało pomalowane w jego ulubionym, białym kolorze. Wystarczy spojrzeć na kolekcję jego samochodów i od razu wiemy, że nawet Bugatti nie odbiega od tej reguły. Oczywiście wnętrze również zostało utrzymane w podobnej kolorystyce. Jest tak jasne i ekskluzywne, że aż prosi się o ściągnięcie butów przed wejściem do środka.

Oczywiście w przypadku supersamochodu dla rapera nie obyło się bez kosztownego wyposażenia opcjonalnego. Na przednim i tylnym grillu zamontowano specjalną srebrną siatkę, która według cennika kosztuje 38 200 dolarów. Nie jest to jednak najdroższe wyposażenie opcjonalne w tym samochodzie.

Wrażenie robią felgi Caractere o wartości 64 tysięcy dolarów. Czarne zaciski to kolejne 6 800 dolarów do rachunku, komfortowe fotele z kontrastowymi szwami i aluminiowymi wstawkami kosztują 32 000 i 10 900 dolarów. Samo dodatkowe wyposażenie kosztowało w tym przypadku jakieś 150 tys. dolarów. Do tego trzeba oczywiście doliczyć cenę bazową w wysokości 3 mln dolarów.

Mate Rimac chyba wie co zrobić z Bugatti. Określił przyszłość marki

Bugatti Chiron to rzadko spotykany, a wiedząc, że jego właścicielem jest Post Malone zwiększa jego wartość – bez względu na upodobania muzyczne. Cena samochodu nie została ujawniona w ogłoszeniu, które pojawiło się na amerykańskiej stronie duPont Registry. Jedno jest pewne – na pewno zgłosi się po niego ktoś równie znany i bogaty.