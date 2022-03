Co, gdzie, kiedy, ile... Kiedy dzwonisz na 112, kolejność jest kluczowa

Każdy kierowca ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku. Jej częścią jest wezwanie na miejsce odpowiednich służb, które będą mogły zapewnić ofiarom profesjonalną opiekę. Najlepiej, żeby na 112 lub 999 zadzwoniła osoba, która nie pomaga poszkodowanym. Jeśli na miejscu znajduje się kilka osób, to powinny podzielić się konkretnymi zadaniami. Zadzwonienie po pomoc jest bardzo ważne. Idealnie byłoby, gdyby ktoś mógł udzielić pogotowiu jak najwięcej informacji.

Jak wzywać pogotowie na miejsce wypadku?

Ale nawet, jak jesteście sami i musicie działać pod presją, to trzeba trzymać się dokładnie tych samych zasad. Kluczowe jest błyskawiczne udzielenie najważniejszych informacji. Dopiero później przechodzimy do szczegółów. Dyspozytor będzie mógł od razu wysłać karetkę lub straż pożarną. Zaleca się, żeby trzymać się takiej kolejności:

Co? - mówimy, co to za wypadek

- mówimy, co to za wypadek Gdzie? - kolejna informacja to lokalizacja

- kolejna informacja to lokalizacja Ile? - ile osób jest poszkodowanych

- ile osób jest poszkodowanych Jak? - jaki jest stan poszkodowanych

- jaki jest stan poszkodowanych Co robisz? - informacje o naszych działaniach

- informacje o naszych działaniach Kim jesteś? - swoje dane

Dopiero później podajemy kolejne informacje. Nie powinno się rozłączać samemu. Najlepiej, żeby rozmowę zakończył dyspozytor, kiedy uzyska już wszystko, czego potrzebuje do wysłania na miejsce wypadku odpowiednich jednostek. Oczywiście, jeśli to od naszej pomocy zależy, czy ktoś przeżyje i musimy się nim zająć, to trzeba o tym poinformować dyspozytora. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności mówimy, co się stało i gdzie. Nawet, jeśli rozmowę zerwie albo wydarzy się coś, co sprawi, że nie będziemy mogli rozmawiać dłużej, to karetka przyjedzie na miejsce.

Jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Jak się zachować?

Przede wszystkim musimy zadbać o bezpieczeństwo. Swoje i poszkodowanych. Miejsce wypadku trzeba zabezpieczyć, wyeliminować zagrożenia, a wszelkiej pomocy udzielać najlepiej w rękawiczkach jednorazowych lub przez maseczkę do sztucznego oddychania.

A jak udzielić pierwszej pomocy? Polecamy zapoznać się z tym krótkim filmie, na którym policjanci wyjaśniają, co robić krok po kroku:

Zobacz wideo Jak udzielać pierwszej pomocy? Policjanci tłumaczą krok po kroku

