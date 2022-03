Parkować równolegle tyłem czy przodem? Jeden sposób daje większe możliwości

O technice jazdy i podstawowych manewrach drogowych piszemy też w serwisie Gazeta.pl.

Bez wątpienia najprostszym sposobem parkowania jest parkowanie prostopadłe lub skośne. Kierowca może przodem auta wjechać w miejsce i tyłem z niego wyjechać. Niestety nie przy wszystkich arteriach przestrzenie pozwalające na taki typ parkowania da się wyznaczyć. A to oznacza ukłon w stronę parkowania równoległego. Niestety prawda jest taka, że z tzw. kopertą kierowcy w Polsce nie radzą sobie. I to zarówno ci, którzy uprawnienia dopiero co zdobyli, jak i ci posiadający prawo jazdy od lat. Jak parkować równolegle? Są dwa sposoby. Jeden z nich jest dużo łatwiejszy.

Zobacz wideo Parkowanie na przystankach w oku policyjnej kamery

Parkowanie równoległe przodem jest łatwiejsze? A skąd!

Równolegle można zaparkować przodem i tyłem. I w tym momencie wybór może wydawać się oczywisty. Przodem jest przecież łatwiej, tak? No właśnie nie. To popularny błąd myślenia polskich kierowców. Wjazd przodem zazwyczaj oznacza dużo trudniejsze wymanewrowanie w taki sposób, aby ustawić pojazd maksymalnie blisko krawężnika. Bo nawet gdy kierowcy uda się zbliżyć do niego przednią osią, jest spore prawdopodobieństwo na to, że tył pojazdu nadal będzie się znajdował na pasie ruchu. Utrudni w ten sposób przejazd innych pojazdów.

W przypadku parkowania równoległego przodem warto zdać sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze w przypadku egzaminu na prawo jazdy nie ma takiego manewru! Jest parkowanie równoległe, które zawsze oznacza parkowanie tyłem. Powód jest oczywisty. Wspomnieliśmy o trudnościach w akapicie powyżej. Po drugie na zaparkowanie równoległe przodem można się zdecydować głównie wtedy, gdy kierowca ma dużą ilość przestrzeni. Może wjechać na pas przeznaczony do parkowania, a następnie poruszając się i manewrując kierownicą, stopniowo przysuwać tylną oś do krawężnika.

Parkowanie równoległe tyłem jest dużo precyzyjniejsze

Z technicznego punktu widzenia parkowanie równoległe tyłem jest nieco trudniejsze. Z drugiej strony po poznaniu jego zasad, kierujący zaparkuje w dosłownie minutę. A do tego zrobi to dużo precyzyjniej (tyłem można dosłownie celować w miejsce parkingowe) i nawet pomimo faktu, że przestrzeń parkingowa jest niewielka (i np. znajduje się między dwoma zaparkowanymi już pojazdami). O jakich zasadach wspominamy? Najpierw manewr trzeba zasygnalizować kierunkowskazem (np. prawym, gdy parking jest po prawej) i to już w momencie poszukiwania wolnego miejsca.

Jak parkować równolegle tyłem? Zasady są proste

Kolejnym krokiem jest zatrzymanie swojego auta tak, aby jego tył znajdował się na wysokości tyłu pojazdu, za którym chcemy zaparkować. Kolejnym krokiem jest wrzucenie wstecznego i ruszenie z miejsca. Gdy tylne koła naszego pojazdu znajdą się na wysokości bagażnika w pojeździe, za którym parkujemy, trzeba zacząć kręcić kierownicą w stronę, po której znajduje się wolna luka parkingowa. "Okręcanie" kierownicy można rozpocząć wtedy, gdy przedni zderzak naszego samochodu minie tylny zderzak pojazdu stojącego przed nami. To pozwoli na wyprostowanie toru jazdy i ustawienie auta możliwie blisko krawężnika.

Podczas parkowania równoległego tyłem kluczowe jest ustawienie pojazdu na miejscu parkingowym. Najlepiej zostawić auto na środku wolnej przestrzeni. W ten sposób i pojazd stojący z przodu, i z tyłu będą miały wystarczająca ilość miejsca do wyjechania.