Obecna sytuacja na świecie i natężona obecność wojskowych na drogach sprawia, że kierowcy zaczynają zadawać sobie jedno pytanie. Czy wojsko może kontrolować kierowców i kierować ruchem? Co do zasady raczej nie, choć też wszystko zależy od tego po jakiej drodze porusza się pojazd, o jakim pojeździe mowa i co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem wojska. Zaraz omówimy wszystkie kwestie.

Wojskowy na drodze. Ale jaki wojskowy?

Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, co oznacza w tym przypadku wojsko. Jeżeli typowego wojskowego, z punktu widzenia przepisów nie ma on żadnych uprawnień w stosunku do ruchu drogowego. Nie może kierować ruchem, zatrzymywać pojazdów do kontroli drogowej, a tym bardziej rewidować zawartości bagażnika. Polecenia wydawane przez niego kierowca może tak naprawdę... ignorować. Sytuacja zmienia się dopiero w przypadku, w którym przy drodze stoi Żandarmeria Wojskowa. Jej funkcjonariusze mają już pewne uprawnienie w stosunku do kierujących. Mogą wydawać im polecenia i kierować ruchem – jednak przede wszystkim w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych lub kolumn wojskowych.

Wojskowi mogą głównie... kierować ruchem

Żandarm wojskowy – identycznie jak policjant – może pojawić się na skrzyżowaniu i regulować ruch drogowy. Tyle i tylko tyle! Co do zasady nie może bowiem zatrzymać samochodu i przeprowadzić kontroli dokumentów. I pisząc co do zasady, warto wspomnieć o trzech wyjątkach, w których mimo wszystko uprawnienia do prowadzenia kontroli drogowej zyskuje. Te są jednak ściśle opisane w przepisach.

Kiedy wojskowy może kontrolować samochód?

Po pierwsze żandarm wojskowy ma możliwość zatrzymania cywilnego auta do kontroli wtedy, gdy pełni patrol razem z policjantem. Uprawnienie takie jest jednak tak właściwie czysto teoretyczne. Szczególnie że wszystkie czynności – włącznie z samym zatrzymaniem i kontrolą dokumentów – nadal prowadzić musi policjant. Po drugie żandarm wojskowy – ale nadal nie zwykły żołnierz – może zatrzymać samochód cywilny do kontroli wtedy, gdy znajduje się on na terenie jednostki wojskowej, ewentualnie na drodze publicznej, gdy za jego kierownicą siedzi wojskowy. W takim przypadku może sprawdzić dokumenty auta i kierującego, skontrolować zawartość pojazdu czy nawet wystawić mandat za wykroczenie.

Po trzecie żandarm wojskowy ma możliwość prowadzenia kontroli drogowych zarówno na terenie jednostki wojskowej, jak i poza nią w przypadku pojazdów należących do wojska. Identycznie jak w poprzednim przypadku, funkcjonariusz taki może sprawdzić dokumenty pojazdu i kierowcy, a w razie potrzeby wlepić prowadzącemu mandat karny.

Wojskowi na drodze. Co musisz wiedzieć?

Podsumowując, w stosunku do cywilnych pojazdów i cywilnych kierowców wojskowi nie mają praktycznie żadnych uprawnień. Mogą co najwyżej kierować ruchem w związku z przejazdem pojazdów wojskowych – i to też w przypadku, w którym jest żandarmem wojskowym. To jednak nie oznacza, że obecność wojskowych przy drogach nie powinna budzić zainteresowania. Może stanowić sygnał mówiący np. o obecności ciężkich pojazdów i przede wszystkim powinna sprawić, że kierujący zachowa szczególną ostrożność.