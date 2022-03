Transport spod granicy oraz darmowa dostawa darów. Uber angażuje się w pomoc Ukrainie

W związku z wojną na Ukrainie, Uber angażuje swoją społeczność w pomoc dla osób przekraczających granicę polsko-ukraińską i uciekających przed działaniami zbrojnymi

- pisze Uber w swojej oficjalnej informacji prasowej. Firma przeznaczyła dwa miliony złotych na działania na rzecz osób dotkniętych wojną w postaci voucherów, darowizn, dofinansowań i innych form wsparcia. Zachęca do działania też swoich użytkowników, którzy mogą udzielić wsparcia Ukraińcom na kilka sposobów.

REKLAMA

Aktualną sytuację w Ukrainie możesz śledzić na stronie głównej gazety.pl

Zobacz wideo Prezydent Ukrainy przywitany owacją podczas łączenia z Parlamentem Europejskim

Osobiste dostarczenie darów

Aby dostarczyć paczkę pomocową do jednego z punktów PCK na terenie miast, w których dostępne są przejazdy w aplikacji Uber, można skorzystać z kodu:

PCKWARSZAWA w Warszawie

PCKKRAKOW w Krakowie

PCKGDANSK w Trójmieście

PCKWROCLAW we Wrocławiu

PCKPOZNAN w Poznaniu

PCKKATOWICE w Katowicach

PCKLODZ w Łodzi

PCKLUBLIN w Lublinie

PCKSZCZECIN w Szczecinie

PCKBYDGOSZCZ w Bydgoszczy

PCKRZESZOW w Rzeszowie

Kod umożliwia bezpłatny dojazd do punktu lub powrót.

Ponad ćwierć miliona złotych na WOŚP. Rekordowe wsparcie Ubera

Pomoc dla uchodźcy, który obecnie znajduje się na przejściu granicznym i chce przedostać się do Lublina lub Rzeszowa:

Jeśli na przejściu granicznym w Hrebennem, Budomierzu, Korczowej lub Medyce znajduje się osoba potrzebująca pomocy w przedostaniu się do Rzeszowa, a w Dolhobryczu, Dobrohusku i Zosinie - do Lublina, z kodem POMOCLUBELSKIE lub POMOCPODKARPACKIE** można za darmo dojechać do okolicznych przejść i wrócić do miasta. Kod można także przekazać kod bezpośrednio osobom potrzebującym.

Przekazanie pomocy finansowe.

Aby przekazać pieniądze, Uber zachęca do zapoznania się z listą sprawdzonych, przynoszących uchodźcom realną pomoc, organizacji na stronie: https://www.uber.com/pl/blog/pomoc-dla-ukrainy.

Minione dni pokazały jak wspaniale społeczeństwo potrafi się jednoczyć. Cieszymy się, że w tych trudnych chwilach możemy służyć pomocą, wykorzystując naszą technologię w dobrym celu. Zachęcamy do przyłączenia się i pomagania na miarę własnych możliwości

- czytamy dalej. Więcej informacji znajdziecie na wspomnianej już w artykule stronie: https://www.uber.com/pl/blog/pomoc-dla-ukrainy. Zachęcamy do jak największego wsparcia ofiar wojny.

Uber wspiera Ukrainę fot. Uber

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc