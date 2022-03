Fisker Ocean zmierza ku Europie. Znane są jego ceny

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ocean zadebiutował podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Jest to elektryczny crossover, którego produkcja ma ruszyć w listopadzie po czym trafi na wybrane rynki europejskie.

Ocean ma pełne oświetlenie LED, panoramiczny szklany dach, elektryczną klapę bagażnika oraz 20-calowe aluminiowe felgi. Kupujący znajdą również na pokładzie system PowerBank, który dzięki zewnętrznemu gniazdu jest w stanie ładować różnego typu urządzenia. Poza tym auto ma posiadać funkcję ładowania pojazdu od innego pojazdu i wprowadzenie auta do sieci elektrycznej domu.

Wewnątrz znajduje się elektroniczny zestaw wskaźników oraz ekran od multimediów i funkcji auta o wymiarze 17,1’’. Znalazło się również miejsce na cyfrowe lusterko wsteczne i ośmiogłośnikowy system audio Harman.

Model jest również wyposażony w szereg standardowych systemów wspomagania kierowcy, w tym automatyczne hamowanie awaryjne, monitorowanie martwego pola, asystenta utrzymania pasa ruchu, asystenta parkowania i technologię rozpoznawania znaków drogowych.

Fisker Ocean będzie miał kilka poziomów wyposażenia. Podstawowy model Sport kosztować ma u naszych zachodnich sąsiadów od 41.560 euro. Będzie miał on silnik elektryczny montowany na przedzie pojazdu. Generować będzie 279 KM mocy i będzie on zasilany akumulatorem Touring Range, który umożliwia crossoverowi pokonanie około 440 km.

Kolejny poziom nazywa się Ultra i zaczynać się będzie od 57.000 euro. Te wersja posiadać już będzie dwa silniki elektryczne i napęd na wszystkie koła. Łączna moc to 548 KM, czas potrzebny na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h to 4,2 s. Zasięg ma wynosić 610 km.

Najwyższa wersja Extreme kosztować ma 69.950 euro. Dostępna również będzie wersja premierowa Ocean One Launch Edition. W obu przypadkach będzie konstrukcja dwusilnikowa z napędem na wszystkie koła. Do dyspozycji kierującego oddane zostanie 558 KM, a sprint do 100 km/h ograniczy się do 3,9 s. W tych dwóch wersjach zasięg ma wynosić 630 km.

Fisker Ocean oferowany będzie w: Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tym momencie Fisker zbiera zamówienia na swój model.