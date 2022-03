Toyota GR86 radzi sobie całkiem nieźle w Polsce. W 35 sekund zeszły wszystkie sztuki

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Toyota wprowadza następcę GT86 – GR86. Jest to trzeci model z rodziny GR. Ponieważ jest to model, który będzie limitowany to można już teraz określić go mianem auta kolekcjonerskiego.

Przedsprzedaż GR86 ruszyła i zakończyła się 21 lutego. Na nasz rynek przeznaczonych było 50 sztuk tego modelu. Po uruchomieniu procesu rezerwacji wystarczyło jedynie 35 sekund, aby zamknąć sprzedaż GR86.

Aż 78 proc. z 50 egzemplarzy GR86 zamówionych przez polskich klientów to auta w najwyższej konfiguracji Executive z manualną, 6-biegową skrzynią. Kolejne 18 proc. nabywców wybrało tę samą wersję, ale z przekładnią automatyczną. Pozostałe 4 proc. to auta z manualną skrzynią i podstawowym wyposażeniem Dynamic.

Dla przypomnienia, model GT86 w pierwszym roku sprzedaży znalazł w Polsce 126 właścicieli, a przez cały okres jego życia 365 szt. zostało sprzedanych na naszym rynku.

Pierwsze egzemplarze nowego GR86 dotrą do salonów w połowie 2022 roku. Samochód będzie produkowany na rynek europejski przez dwa lata w ograniczonej liczbie egzemplarzy.