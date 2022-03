Polscy strażacy wysyłają karetkę z dieslem 7.4 l na Ukrainę. Dar OSP z Bukowiny Tatrzańskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Wczoraj z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej wyruszyła w pełni wyposażona i cała zapakowana karetka, która zostanie przekazana ukraińskim strażakom pracującym na terenie objętej działaniami zbrojnymi Ukrainie.

Zobacz wideo Ford S-Max - na rynku obecny jest od lat, teraz prezentuje się w nowej, hybrydowej odsłonie

Ambulans to Ford 350E z 1993 r. Do zadań ratowniczych został przystosowany jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Pod maską znajduje się silnik diesla o pojemności 7,4 L, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów.

Ford był głównie używany do zabezpieczania imprez oraz podczas wypadków, gdzie było wielu poszkodowanych.

Wracał z wesela kompletnie pijany. Za kierownicą ambulansu

Ratownicy ukraińscy poprosili, aby do karetki dołączony był namiot pneumatyczny, nagrzewnica, łóżka polowe oraz koce. Wszystko to znalazło się na wyposażeniu podarowanego pojazdu. Ośrodek zdrowia NZOZ z Bukowiny Tatrzańskiej do tego doposażył auto w opatrunki i środki medyczne.

Przejazd zostanie przekazany na polsko-ukraińskiej granicy. Nowa załoga zostanie przeszkolona z obsługi sprzętu.