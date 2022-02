Aero 4x4 to polski pojazd-spadochroniarz naszego wojska. Wyjątkowy projekt

Zrzut z samolotu lub śmigłowca

"Pojazd Wojsk Aeromobilnych o wysokiej mobilności przeznaczony do desantowania techniką spadochronową" - tak dokładnie wojsko nazywa swój nowy pojazd. Armia zapłaci za 55 samochodów Aero 4x4 i 105 specjalnych przyczep około 33 milionów złotych. Pierwsze egzemplarze trafiły trafiły na służbę do 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2020 r. Żołnierze zdążyli je już przetestować na poligonie w Żaganiu, co możecie obejrzeć na poniższym filmie. Aero można zrzucać na dwóch spadochronach z samolotów, np. C-130 Hercules lub CASA. Możliwy jest także transport śmigłowcem - pojazd jest wtedy pod niego podwieszany.

Aero 4x4 na nagraniu z ćwiczeń

Jak wygląda Aero 4x4 w akcji możecie zobaczyć na poniższym filmie. To nagranie z ćwiczeń 6 Brygady Powietrznodesantowej:

Garść informacji o Aero 4x4

Aero 4x4 to polska konstrukcja na bazie Toyoty Land Cruiser LJ71 z krótkim rozstawem osi. Kultowa terenówka przyjeżdża do Polski z Japonii i jest gruntownie modernizowana w zakładach Auto Podlasie, Auto Special Modlniczka, Hibneryt oraz Kafar. Jak podaje "Auto Świat" to unikalna konstrukcja, bo mało która armia na świecie decyduje się na zrzucanie pojazdów tego typu z powietrza. Terenową toyotę wybrano ze względu na jej niezawodność i dostęp do części. Przy tak niskiej produkcji nie opłacało się opracowywać nowego pojazdu od nowa. Dlatego Aero 4x4 potrzebowało sprawdzonego w trudnych warunkach dawcy.

Aero 4x4 fot. Materiały prasowe

