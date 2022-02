Czy kolumna wojskowa musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego?

O przepisach obowiązujących na drogach więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

W związku z sytuacją na Ukrainie, na drogach w Polsce da się zauważyć wyraźny ruch pojazdów wojskowych. I na widok zielonej ciężarówki kierowcy zawsze zastanawiają się nad tym samy. Jak się zachować w stosunku do niej? Czy pojazd taki musi przestrzegać przepisów o ruchu drogowym? Rozstrzygnięcie tych kwestii zawierają przepisy.

Zobacz wideo Tak powinien wyglądać korytarz życia. Policja chwali kierowców na S8

Jak rozpoznać kolumnę pojazdów wojskowych? I jaką ma długość?

Na początek warto odróżnić dwa pojęcia. Czymś innym jest ciężarówka wojskowa czy kilka ciężarówek wojskowych jadących pod rząd, a czymś innym kolumna pojazdów wojskowych. Drugie z pojęć regulują przepisy. I te wyraźnie wskazują, że aby rząd ciężarówek czy innych aut należących do wojska móc uznać za kolumnę, muszą zostać spełnione określone wymogi. Podstawowym jest wyposażenie pierwszego i ostatniego pojazdu w tablicę w kolorze pomarańczowym. Poza tym ciężarówki wojskowe dla lepszej widoczności mogą posiadać po stronie kierowcy niebieskie chorągiewki – zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut. Co więcej, kolumna ma prawo poruszać się na światłach błyskowych.

Przepisy określają też długość kolumny i odstępy między poszczególnymi kolumnami. W poszczególnych kolumnach może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów. Odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów.

Jakie uprawnienia ma kolumna pojazdów wojskowych? I czy można ją wyprzedzić?

Charakter kolumny wojskowej, pomarańczowe tablice, chorągiewki, a nawet lampy błyskowe. Czy te wszystkie elementy świadczą o specjalnym uprzywilejowaniu takiego ciągu pojazdów? Jak najbardziej. Mimo wszystko to uprzywilejowanie ogranicza się wyłącznie do dwóch elementów. Po pierwsze kierowca wyprzedzając kolumnę, nie może jej przerywać – a więc wjeżdżać między poszczególne ciężarówki. Po drugie kolumna nie musi się stosować do przepisów o ruchu drogowym, ale tylko wtedy, gdy włącza się do ruchu i w danym punkcie ruchem tym kieruje Żandarmeria Wojskowa. Na tym kończą się uprawnienia.

Każdy może śledzić rosyjską armię, ale nie wszyscy wiedzą jak. Wystarczy włączyć Mapy Google

Mimo wszystko widząc kolumnę pojazdów wojskowych inni kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Lepiej, aby kierujący np. zredukowali prędkość i uważnie obserwowali otoczenie. Kolumna może być bowiem zabezpieczana przez pracowników wojskowych lub cywilnych. Należy się stosować do ich poleceń – tak żeby usprawnić przejazd kolumny, a do tego zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

Uprzywilejowana kolumna pojazdów wojskowych. Kiedy taka się stanie?

Ograniczone uprzywilejowanie kolumny pojazdów wojskowych sprawia, że muszą się one stosować do znaków drogowych, ograniczeń prędkości, sygnalizacji świetlnej czy linii na drodze. W czystej teorii kierowca pojazdu wojskowego może bowiem dostać mandat podczas kontroli drogowej prowadzonej przez policję. Czy jest przypadek, w którym kolumna wojskowa ma prawo nie stosować się do przepisów? Tylko wtedy, gdy na jej początku jedzie radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi i błyskowymi. Wtedy kolumna pojazdów wojskowych staje się kolumną pojazdów uprzywilejowanych.

Kolumna to jedno. Czy można wyprzedzić pojazd wojskowy?

Kolumna pojazdów wojskowych ma bardzo niewielkie uprawnienia na drodze. Czy jakiekolwiek uprawnienia dotyczą pojedynczych pojazdów wojskowych? Przepisy ich nie przewidują. Kierowca wojskowej ciężarówki czy innego typu pojazdu musi stosować się do przepisów, przestrzegać ograniczeń i nie może wymagać od innych użytkowników drogi ustąpienia mu pierwszeństwa czy nawet ułatwienia przejazdu. Przepisy nie mają co do tego żadnych wątpliwości.