Paliwo drożeje. Mieszkańcy dostali bony paliwowe od gminy

Gmina Lude w Sarthe położona we Francji postanowiła wprowadzić szybkie i doraźne działania, które wspomogą mieszkańców w codziennym znoju. Od 14 lutego lokalny ośrodek odpowiedzialny za opiekę społeczną oferuje mieszkańcom gminy, którzy pracują w odległości powyżej 10 kilometrów od domu, bony na paliwo.

Żeby otrzymać zapomogę w wysokości 30 euro wystarczy udać się do urzędu miasta Le Lude i przedstawić dokument potwierdzający pracę w odległości powyżej niż 10 kilometrów od miejsca zamieszkania. Wystarczy zwykły skan umowy o pracę lub kontraktu.

Pomysł wprowadzony przez francuską gminę jest szeroko komentowany w lokalnych mediach. W ciągu jednego tygodnia po bony paliwowe zgłosiło się dwustu mieszkańców. Jeśli zainteresowanie wsparciem od lokalnych władz utrzyma się na podobnym poziomie przez kolejny tydzień – włodarze gminy przeznaczą na ten cel 12 tysięcy euro.

„Pomoc wszystkim naszym obywatelom to także nasza rola" – podkreśliła burmistrz niewielkiego miasteczka Beatrice Latouche. Le Lude to miejscowość i gmina we Francji, leżąca w regionie Kraju Loary, w departamencie Sarthe. Jak podają źródła populacja gminy wynosiła 4008 mieszkańców (badanie z 2013 roku).