Wojna na Ukrainie uderzy w koncerny motoryzacyjne

Koncerny Volkswagen, Renault i Stellantis mają na terenie Rosji fabryki oraz montownie. W związku z atakiem rosyjskiej strony na niepodległą Ukrainę, zachodnie kraje mogą nałożyć bardzo surowe sankcje związane z importem i eksportem.

REKLAMA

Więcej na temat wojny na Ukrainie dowiesz się ze strony głównej Gazeta.pl

Najwięcej powodów do obaw może mieć Grupa Renault, która posiada pakiet kontrolny w firmie AvtoVAZ - producenta marki Łada. Oprócz tego ma jeszcze drugą fabrykę pod Moskwą. Dyrektor generalny Renault, Luca de Meo, poinformował, że większość podzespołów potrzebnych do produkcji jest pozyskiwanych lokalnie, co powinno zmniejszyć ryzyko związanie z brakiem dostępności lub embargiem.

W tym samym czasie dyrektor generalny AvtoVAZ potwierdził, że firma poszukuje alternatywnych dostawców półprzewodników na wypadek, gdyby zachodnie sankcje wpłynęły na dostawy do Rosji.

Zobacz wideo

Z kolei Volkswagen Group i Stellantis mają fabryki ulokowane w obwodzie kałuskim, położonym ok. 180 km na południowy zachód od Moskwy. Znajduje się tam lokalne centrum motoryzacyjne. Volkswagen produkuje tam model Tiguan, Polo, a także Skodę Rapid. Oprócz tego są tam montowane Audi Q7 i Q8.

Koncern Stellantis wraz z Mitsubishi produkują w tym mieście samochody dostawcze eksportowane do Europy. W mieście znajdują się centra takich dostawców podzespołów, jak Continental, Magna i Visteon.

Volkswagen, Renault i Stellantis są największymi graczami na tamtym terenie. W związku z tym mają najwięcej do stracenia w przypadku sankcji, ale nie są jedynymi producentami samochodów działającymi w tym regionie.

Tę markę stworzono specjalnie dla Władimira Putina i jego świty. Znacie Aurusa?

Mercedes zainwestował ponad 250 milionów dolarów w fabrykę, gdzie powstaje Klasa E oraz SUV-y. BMW nie posiada pełnej fabryki w Rosji. Montuje tam samochody z zestawów dostarczanych przez spółkę Avtotor zlokalizowaną w Obwodzie Kaliningradzkim.