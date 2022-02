Czy można wyprzedzić pojazd uprzywilejowany? A jak ma włączone koguty?

Więcej porad z zakresu prawa drogowego znajdziecie w serwisie Gazeta.pl.

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić czym jest pojazd uprzywilejowany. Wbrew pozorom nie jest nim każdy radiowóz policyjny, wóz strażacki czy pojazd pogotowia ratunkowego. Aby auta należące do służb stały się uprzywilejowane, muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki ustawowe. Pierwszą jest włączenie sygnałów dźwiękowych. Drugą sygnałów błyskowych. Bez tego radiowóz policyjny jest zwykłym samochodem – takim jak twoje auto prywatne.

Dopóki radiowóz nie włączy sygnałów błyskowych i dźwiękowych jednocześnie, można go wyprzedzić. Oczywiście pod warunkiem, że pozwalają na to warunki drogowe i oznaczenia.

Kiedy można, a kiedy nie można wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego?

No dobrze, ale co się dzieje w sytuacji, w której radiowóz policyjny stanie się uprzywilejowany? W takim przypadku na kierowców pozostałych pojazdów nakładane są dwa wymogi. Po pierwsze muszą oni ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym – to oznacza, że w razie potrzeby powinni się zatrzymać czy zjechać z zajmowanego pasa ruchu. Po drugie radiowozu jadącego na sygnałach błyskowych i dźwiękowych nie można wyprzedzać. Warto jednak pamiętać o tym, że drugi z wymogów nie jest bezgraniczny, a dotyczy wyłącznie terenu zabudowanego. Poza miastem pojazd uprzywilejowany wyprzedzić zatem można.

Oczywiście możliwość wyprzedzenia pojazdu uprzywilejowanego poza terenem zabudowanym nadal oznacza konieczność stosowania się do pozostałych przepisów – a więc znaków, ograniczeń prędkości, linii na jezdni czy sytuacji drogowej i ostrożności.

Pojazd uprzywilejowany to jedno. Identyczne prawa ma kolumna pojazdów uprzywilejowanych, czyli kolumna, w której pierwszy i ostatni pojazd wysyła sygnałów błyskowe i dźwiękowe. Kolumnę poza terenem zabudowanym można wyprzedzić, ale nie przerywając jej!

Mandat za wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego

Pojazd uprzywilejowany czy kolumną pojazdów uprzywilejowanych można wyprzedzić poza terenem zabudowanym. W terenie zabudowanym taki manewr stanie się wykroczeniem. A za to nowy taryfikator mandatów obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku przewiduje zdecydowanie wyższą karę. Mandat wynosi 1000 lub 2000 zł. Podwójna wartość obowiązuje tych kierowców, którzy często popełniających poważne wykroczenia. Co więcej, kierowca dostanie też 3 punkty karne. Ich ilość we wrześniu 2022 roku wzrośnie do 6.