Nissan Leaf przechodzi zmiany. Drobne poprawki stylistyczne

Nissan Leaf drugiej generacji dostępny jest od 2017 r. Dwa lata temu przeszedł aktualizację technologiczną, a teraz zyskał stylistyczną. Jest to ostatnia zmiana, gdyż jego następca jest już w drodze.

Pierwszą rzeczą, na którą zwróci się uwagę w Leafie 2022 to nowe felgi aluminiowe 16- i 17-calowe z czarnym wykończeniem. Jest to najbardziej rzucająca się w oczy nowość w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Bardziej spostrzegawcze oczy dostrzegą lekko zmieniony emblemat marki na kołach, tylnej klapie i przodzie auta. Nissan również oferuje dwie nowe wersje kolorystyczne: Universal Blue i Magnetic Blue. Są one dostępne w modelach Qashqai i Ariya.

Wnętrze pozostaje nietknięte. Jeśli chodzi o technologię, pojazd elektryczny zachował ten sam 9-calowy ekran dotykowy dla systemu multimedialnego NissanConnect, który obsługuje Android Auto i Apple CarPlay oraz funkcje zdalnego sterowania, a wyposażenie bezpieczeństwa obejmuje pakiet Nissan ProPILOT ADAS.

Nissan Leaf oferuje dwie wersje akumulatorów. W standardzie mają pojemność 40 kWh, a Leaf e+ ma 62 kWh, która gwarantuje zasięg 385 km. Jeśli chodzi o układ napędowy, pojedynczy silnik elektryczny wytwarza 150 KM w Leaf i do 218 KM w Leaf e+.

Nissan nie podał tego lekko zaktualizowanego elektryka. Zapewne zrobi to bliżej jego premiery.