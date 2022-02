Ogień piekielny od Apocalypse. Jeep Gladiator z napędem 6x6

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Co jest ciekawsze niż napęd na cztery koła? Napęd na sześć kół. Taka myśl najwyraźniej przyświeca wszystkim tym, którzy przygotowują specjalne odmiany terenowych samochodów.

Zobacz wideo Co oferuje nowy Jeep Compas? Recenzujemy

Ostatnio na eBay’u pojawiło się dzieło firmy Apocalypse. Jest to firma, która wyrobiła sobie markę przerabiając Jeepy Gladiatory na potworne auta. Firma oferuje trzy wykończenia: Hellfire, Doomsday i Sinister 6. I to właśnie ten pierwszy dostępy jest na wspomnianym portalu.

Wszystkie wersje Hellfire są wyjątkowe, ale ten egzemplarz jest bardziej wyjątkowy, a to za sprawą przedniego zderzaka „Oculus Tron", który zmienia standardowe reflektory Jeepa na rzecz paska świetlnego LED, podobnego do tego w Tesli Cybertruck.

Testujemy nowego Jeepa Compassa. Z wtyczką i oznaczeniem 4xe

Poza ta jedną zmianą wprowadzono również inne. Pojawia się nowy grill i dwa czerwone haki na przednim zderzaku. Jest też inne wykończenie wokół przedniej szyby, a także duże boczne stopnie. Apocalypse zainstalowało również błotniki z kevlaru i zamykaną osłonę nad wydłużoną paką pojazdu.

Od strony mechanicznej, Gladiator dostał nowe zawieszenie i silnik o pojemności 6,2-litra Hellcat V8, który oferuje 760 KM mocy. Co najważniejsze tutaj moc rzeczywiście przekazywana jest na wszystkie koła.

Cena wywoławcza to 219.999 dolarów. Nie jest to zatem tania bądź co bądź zabawka.