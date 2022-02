Niemcy już testują opony na lato. Najnowszy test ADAC, a w nim także polskie marki

Więcej na temat opon samochodowych przeczytasz też w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Choć w Polsce pojawiło się słońce i plusowe temperatury, nadal jest zdecydowanie zbyt wcześnie na wymianę opon na letnie. W lutym czy nawet marcu pogoda może z dnia na dzień zrobić nagły zwrot w stronę zimy. Optymalne warunki do wymiany pojawią się pewnie gdzieś w kwietniu i to też dopiero w sytuacji, w której na zewnątrz w ciągu dnia w długiej perspektywie czasowej będzie się utrzymywać jakieś 7 stopni Celsjusza na plusie. Mimo wszystko kierowcy już dziś mogą pomyśleć o ogumieniu letnim, szczególnie gdy przed sezonem muszą kupić nowy komplet. Nie wiecie które wybrać? A ADAC już wie!

Zobacz wideo Motospacer ze Skodą Enyaq iV. Pojechaliśmy do Żyrardowa

Niemiecki automobilklub jak co roku wybrał dwa rozmiary ogumienia, a następnie serię przedstawicieli z każdego z nich. Stąd był już tylko krok od prób drogowych i sprawdzenia, jak spisują się one w praktyce. W roku 2022 ADAC sprawdziło opony letnie w rozmiarze 215/60 R16 99V (idealnym do SUV-ów) i 185/65 R15 88H (dedykowanym głównie segmentowi B i starszym autom z segmentu C). Co wyszło z tych prób? Poszczególne opisujemy poniżej.

Test opon letnich ADAC 2022 – rozmiar 215/60 R16 99V

Continental PremiumContact 6 – nota 2,1 ocena dobra

Michelin Primacy 4 – nota 2,1 ocena dobra

Bridgestone Turanza T005 – nota 2,2 ocena dobra

Dunlop Sport BluResponse – nota 2,4 ocena dobra

Toyo Tires Proxes Comfort – nota 2,5 ocena dobra

Nokian Wetproof – nota 2,6 ocena zadowalająca

Dębica Presto HP2 – nota 2,7 ocena zadowalająca

Hankook Ventus Prime 3 K125 – nota 2,7 ocena zadowalająca

Kumho Ecowing ES31 – nota 2,7 ocena zadowalająca

Kleber Dynaxer HP4 – nota 2,8 ocena zadowalająca

Firestone Roadhawk – nota 2,9 ocena zadowalająca

Sava Intensa HP 2 – nota 3,0 ocena zadowalająca

Barum Bravuris 5HM – nota 3,1 ocena zadowalająca

Esa+Tecar Spirit Pro – nota 3,4 ocena zadowalająca

Lassa Competus – nota 3,4 ocena zadowalająca

Semperit Speed-Life 3 – nota 3,4 ocena zadowalająca

Nankang Eco-2+ – nota 3,5 ocena zadowalająca

Kormoran Road Performance – nota 3,7 ocena wystarczająca

Test opon letnich ADAC 215/60 R16 99V – wnioski:

Cztery modele znajdujące się na szczycie zestawienia nie powinny zaskakiwać. To w końcu modele pochodzące z segmentu premium – segmentu ogumienia najdroższego, ale też najbardziej zaawansowanego technologicznie. Niemcy docenili starania takich firm jak Continental, Michelin, Bridgestone czy Dunlop. Pierwszą piątkę zamyka jednak model pochodzący z klasy średniej – mowa o oponie marki Toyo. Jeszcze większe zaskoczenie przynosi jednak pozycja o dwa oczka dalsza. Bo zajmuje ją polska opona. Skąd tak wysokie miejsce? Dębica należy do Goodyear`a, a to oznacza że może korzystać z technologii amerykańskiego giganta.

Dębica Presto HP2 została doceniona przez instytut ADAC za dobry wynik hamowania na suchej nawierzchni, dobrą odporność na aquaplaning, niski poziom hałasu generowanego w czasie jazdy, niskie opory toczenia i duże przebiegi. I to pomimo faktu, że jest najtańszym modelem w pierwszej dziesiątce!

Zaskakiwać może też niska pozycja modelu Semperit Speed-Life 3 (nota 3,4, podczas gdy lider ma notę 2,1). Austriackie ogumienie zazwyczaj zajmowało miejsca w czole stawki zestawień ADAC. W roku 2022 i dla rozmiaru 215/60 R16 99V przypadło mu jednak trzecie miejsce od końca zestawienia. Gorszy okazał się wyłącznie chiński Nankang Eco-2+ i ponownie polski Kormoran.

Polski kierowca może dostać mandat za złe opony. Nawet kilka tysięcy i to w kilku przypadkach

Test opon letnich ADAC 2022 – rozmiar 185/65 R15 88H

Goofyear EfficientGrip Performance 2 – nota 2,0 ocena dobra

Bridgestone Turanza T005 – nota 2,1 ocena dobra

Michelin Primacy 4 – nota ocena 2,1 dobra

Pirelli Cinturato P1 Verde – nota 2,3 ocena dobra

Dunlop Sport BluResponse – nota 2,5 ocena dobra

Giti GitiSynergy H2 – nota 2,5 ocena dobra

Laufenn G Fit EQ+ LK41+ – nota 2,6 ocena zadowalająca

Continental EcoContact 6 – nota 2,8 ocena zadowalająca

Firestone Roadhawk – nota 2,8 ocena zadowalająca

BF Goodrich Advantage – nota 3,0 ocena zadowalająca

Falken Sincera SN110 – nota 3,0 ocena zadowalająca

Semperit Speed-Life 3 – nota 3,0 ocena zadowalająca

Vredestein Ultrac – nota 3,0 ocena zadowalająca

Fulda Eco Control HP 2 – nota 3,1 ocena zadowalająca

Cooper CS7 – nota 3,2 ocena zadowalająca

Matador MP47 Hectorra 3 – nota 3,3 ocena zadowalająca

Test opon letnich ADAC 185/65 R15 88H – wnioski:

Niemieckie ADAC nie ma wątpliwości. Kierowca poszukujący nowych opon letnich w rozmiarze 185/65 R15 88H powinien skupić się na segmencie premium. Pierwsze pięć pozycji przypadło modelom produkowanym przez Goodyear`a, Bridgestone`a, Michelina, Pirelli czy Dunlopa. Potężne zaskoczenie przynosi jednak miejsce piąte i siódme. Pierwsze z nich zajmuje opona wyprodukowana przez singapurskie Giti, a drugie produkowany przede wszystkim w Chinach Laufenn. Modele te okazały się na tyle mocne w teście, że pokonały m.in. produkty Continentala czy Firestone`a.

W teście opon letnich w rozmiarze 185/65 R15 88H przeprowadzonym przez ADAC na próżno szukać w czole stawki Dębicy. Całe szczęście to nie wynika z negatywnej oceny, a raczej faktu, że polski model nie trafił do tej części prób.

Niestety także i w tej kategorii słabo wypadł model Semperit Speed-Life 3. Austriaków mogą pocieszać jednak dwa fakty. Po pierwsze zajmuje nie trzecie, a piąte miejsce licząc od dołu zestawienia. Po drugie tak samo słabo wypadł holenderski Vredesteion Ultrac i nieco gorzej niemiecka Fulda Eco Control HP 2.