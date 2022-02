Wojsko na drogach. Czy kierowca może wyprzedzać pojazdy wojskowe? Wyjaśniamy

O przepisach drogowych w szerszym lub węższym ujęciu opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Sytuacja za naszą wschodnią granicą staje się delikatnie mówiąc coraz mniej spokojna. A to oznacza, że coraz większym prawdopodobieństwem jest napotkanie na polskiej drodze samochodów wojskowych. Jak należy się zachować w stosunku do nich? W tym materiale omówimy wszystkie zasady, które dotyczą kierowców aut cywilnych.

Kiedy pojazdy wojskowe nie są kolumną?

Na początek warto rozróżnić dwie sytuacje. W pierwszej pojazdy wojskowe są po prostu pojazdami wojskowymi. To de facto oznacza, że nie nabierają żadnych specjalnych uprawnień. W efekcie gdy kierowca napotka np. cztery ciężarówki wojskowe jadące pod rząd na drodze krajowej i poruszają się one np. zbyt wolno, może je wyprzedzić. Co ważne, może wyprzedzić zarówno wszystkie na raz (gdy ma taką możliwość) lub każdą pojedynczo. Nie popełnia w ten sposób żadnego wykroczenia.

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli co?

Sytuacja zmienia się w przypadku drugiego scenariusza. A więc wtedy, gdy pojazdy wojskowe stają się kolumną pojazdów wojskowych. Kiedy tak się dzieje? Decyduje o tym kilka czynników. Wymóg podstawowy narzucony przez przepisy dotyczy tego, że pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym z symbolem ciężarówki. Dodatkowo po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki (ostatnie z aut zieloną) oraz mają możliwość poruszania się na światłach błyskowych.

W pojedynczej kolumnie nie może jechać więcej niż 20 pojazdów – przy czym odległości między pojedynczymi kolumnami to minimum 500 metrów.

Kolumna pojazdów wojskowych jest uprzywilejowana? Może być...

Kolumna wojskowa nie ma większych uprawnień. Cały czas musi stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Warto o tym pamiętać! Wyjątek od tej zasady dotyczy przypadku, w którym kolumna włącza się do ruchu, a ruchem kieruje Żandarmeria Wojskowa, ewentualnie kolumna jest eskortowana przez radiowozy z włączonymi sygnałami błyskowymi. Wtedy staje się uprzywilejowana, a kierowcy aut cywilnych powinni ułatwić jej przejazd.

Wyprzedzanie kolumny pojazdów wojskowych

Brak większych uprawnień w ruchu drogowym (pomijając uprzywilejowanie) sprawia, że kierowca może np. wyprzedzić kolumnę pojazdów wojskowych. Powinien jednak stosować się do pewnych zasad. A główna mówi, że kolumny pod żadnym pozorem nie wolno przerywać. Należy znaleźć taki odcinek drogi, aby móc wyprzedzić na raz wszystkie ciężarówki jadące w pojedynczej kolumnie.

Co ciekawe, w zgodzie z prawem wyprzedzić też można uprzywilejowaną kolumną pojazdów wojskowych (czyli eskortowaną przez radiowozy na sygnale). Dotyczy to jednak tylko terenu niezabudowanego. I kolumny takiej też nie można przerywać.