Litewski tir wiózł przez Polskę niemieckie piwo do Rosji. Za kierownicą białoruski miłośnik alkoholu

GITD zatrzymała do kontroli ciężarówkę wiozącą piwo z Niemiec do Rosji. Za kierownicą pojazdu należącego do litewskiego przewoźnika siedział białoruski kierowca. Niestety miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

3 fot. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Otwórz galerię Na Gazeta.pl