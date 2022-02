Cios dla kierowców "elektryków". Ceny ładowania nawet o 80 proc. w górę

Pod koniec ubiegłego tygodnia firma SWM (operator ładowarek do samochodów elektrycznych działający na terenie Monachium) ogłosiła drastyczne podwyżki w cenniku. Koszt ładowania od 1 kwietnia wzrośnie nawet o 80 procent. Ta informacja wywołała lawinę komentarzy i krytyki w niemieckich mediach.

Przeciwko podwyżkom zaprotestowali miejscy radni z partii Ekologiczno-Demokratycznej. Domagają się reakcji władz miasta i powstrzymania podwyżek. Motywują to walką czyste powietrze – Monachium od wielu lat przekracza limity zanieczyszczeń powietrza określane przez przepisy unijne.

Firma SWM tłumaczy w komunikacie do klientów, że nie jest w stanie już dłużej utrzymać cen ładowania na aktualnym poziomie. Wszystkiemu winna jest podwyżka cen energii oraz wzrost innych kosztów związanych z prowadzeniem takiej działalności. Stąd trudna decyzja o zmianie stawek.

Wzrost cen od 1 kwietnia 2022 r. wyniesie od 30 do ponad 80 procent. Stawka za ładowanie prądem zmiennym (AC) wzrośnie z 0,38 (1,72 zł) do 0,49 euro (2,22 zł) za kWh. Na szybszych ładowarkach serwujących prąd stały (DC) wzrost będzie bardziej zauważalny – z 0,38 (1,72 zł) do 0,69 euro (3,13 zł) za 1 kWh.

Dla szybkiego porównania, jeden z największych operatorów w Polsce (Greenway) oferuje możliwość ładowania w trybie AC od 0,89 zł/kWh (po podpisaniu umowy) lub 1,36 zł/kWh (bez umowy). Natomiast korzystanie z szybkich ładowarek DC jest możliwe już za 1,10 zł/kWh (po podpisaniu umowy) lub 2,10 zł/kWh (bez umowy). Warto mieć na uwadze, że są to nowe stawki z obniżonym (tarcza antyinflacyjna) podatkiem VAT z 23 na 5 procent.

SWM poinformowało, że aktualne ceny ładowania będą obowiązywać do 31 kwietnia br. Możliwość korzystania ze zaktualizowanych taryf będzie wymagała podpisania nowej umowy. Wzrośnie również koszt związany z wydaniem karty dostępu do ładowarki – z 5 (22,67 zł) do 11,90 euro (53.96 zł).

