Przyczepa kempingowa wyglądająca jak pralka? A nazywa się norka

Mink (ang. Norki) ograniczył swoją przyczepę do absolutnego minimum tego co jest potrzebne podczas kempingu. Nie ma wielu rzeczy, które posiadają większe przyczepy, ale jej zaletą jest to, że można ją zabrać praktycznie wszędzie.

Mink ma 4116 mm długości i waży 520 kg. Ma 330 mm prześwitu, co jest dobre dla tych, którzy lubią spędzać wolny czas aktywnie w terenie.

Dzięki konstrukcji do wnętrza wpada sporo naturalnego światła – dwa duże okrągłe okna i świetlik w dachu. Nad zagłówkiem znajdują się cztery porty USB, a na każdej ścianie są specjalne kieszenie do przechowywania różnych przedmiotów.

Kabina ma następujące wymiary: 2811 mm długości i 1511 mm szerokości. Jest możliwość położenia tam materaca o wymiarach 2000 mm na 1400 mm. Znalazło się nawet miejsce na łóżko piętrowe o wymiarach: 1400 mm na 500 mm. Mink przekonuje, że mogą tam spać dzieci lub można wykorzystać jako dodatkową półkę.

Z tyłu przyczepy znajduje się właz, za którym usytuowano kuchnię. Znajduje się tam pojemnik na lód o pojemności 36 litrów oraz 12-woltowa wtyczka. Do przechowywania są pudła i półki. Oświetlenie LED pomaga przygotowywać posiłki w nocy. Gniazdko 220 V nadaje się do użytku, gdy Mink jest podłączony do zasilania zewnętrznego.

Do przyczepy można zamówić również kilka opcji. Kupujący mogą dodać takie elementy, jak 105-watowy panel słoneczny, system ogrzewania, głośnik Bluetooth, zestaw kołder, koc wełniany, kuchenka gazowa, zestaw sztućców, zestaw naczyń emaliowanych i wiele innych.

Mink Campers znajduje się w Reykjaviku na Islandii. Ceny przyczepy zaczynają się od 16.460 euro.