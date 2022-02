Czerwona Droga z funduszami. Ministerstwo zapewnia finansowanie kluczowego odcinka nad morzem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Minister Infrastruktury podpisał Program inwestycji dla Drogi Czerwonej w Gdyni. Dzięki temu projekt otrzyma finansowanie co pozwoli chociażby określić przebieg drogi oraz podstawowych parametrów trasy.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 105

Jednym z zadań Drogi Czerwonej jest poprawa drogowego dostępu do portu morskiego w Gdyni. Dzięki temu odciąży obecny układ drogowy i ułatwi transport ładunków.

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiedział:

Droga Czerwona wpisuje się w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnę, że w ramach CPK przewidziano nie tylko budowę lotniska centralnego dla Polski i naszego regionu Europy, ale także stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, w którego skład wejdą linie kolejowe i nowe odcinki dróg, zapewniające dostęp do bałtyckich portów

Dostęp do portów w Trójmieście będzie łatwiejszy jeszcze z innych powodów. Jednym z nich jest np. budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6. Została też podjęta decyzja o dokończeniu całego ciągu S6 pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem. Już teraz kierowcy mają do dyspozycji trasę od Szczecina do Koszalina. W 2022 r. powinna zakończyć się budowa trzech odcinków S6 pomiędzy Trójmiastem a Bożepolem Wielkim, a oddanie do użytkowania pozostałych odcinków drogi ekspresowej S6 powinno nastąpić w 2025 r.

Jeśli przy drodze widzisz znak z czarną dłonią, to jest bardzo źle, ale jeszcze możesz swój błąd naprawić

Projekt Drogi Czerwonej nadzorowany będzie przez GDDKiA. Na podpisany właśnie dokument na przygotowanie Programu inwestycji Ministerstwo Infrastruktury przewidziało 20 mln zł.