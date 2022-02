Wielka wymiana bezterminowych praw jazdy ma konkretny termin. I nie jest to 2022 r.

Bezterminowe prawo jazdy - przepisy

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy, to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza. Nowe przepisy nie unieważniły jednak bezterminowych praw jazdy, które wydano wcześniej. Jeżeli posiadacie takie prawo jazdy, to możecie być spokojni - wasz dokument jest wciąż ważny:

W 2022 r. tak naprawdę nic się nie zmienia, a kierowcy z bezterminowym prawem jazdy nie muszą się przejmować nadchodzącą wielką wymianą. Wciąż mamy na to bardzo dużo czasu.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana, obowiązek, kiedy

Tak, kierowcy mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Brzmi groźnie, ale na razie nie ma się czym przejmować, ponieważ wymiana bezterminowych praw jazdy ruszy dopiero w 2028 roku. Będziemy mieli na to pięć lat - najpóźniej trzeba je wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty będą wydawane z 15-letnim okresem ważności. To oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy. Uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana, koszt, cena

Aktualnie wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, z czego 50 gr wynosi opłata ewidencyjna. Do wniosku, który składamy w urzędzie, musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia.

Jeżeli przy wymianie dokumentu musicie przejść badanie lekarskie, to do listy wydatków trzeba jeszcze dopisać wizytę u lekarza. Ta kosztuje dokładnie 200 zł. 20 lipca 2014 w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ustaliło sztywną cenę badania kierowców na poziomie dwustu złotych. W przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy obowiązku wizyty u lekarza nie ma. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, termin ważności w takim przypadku dotyczy samego dokumentu. Nie ma też obowiązku dostarczenia do urzędu zaświadczenia od lekarza, kiedy np. wymieniamy prawo jazdy z powodu zmiany nazwiska, a nasze uprawnienia są wciąż ważne.

Czy przy wymianie bezterminowego prawa jazdy w 2022 r. zostanie wpisana data wygaśnięcia uprawnień?

To zagadnienie, które najbardziej niepokoi kierowców. Podkreślamy po raz kolejny - nikt nie zabiera kierowcom zdobytych już uprawnień. A co jeśli tak się stanie? Na przykład przez pomyłkę urzędnika?

W zeszłym roku głośno było o przypadku kierowcy, który nagłośniła "Rzeczpospolita". W 2001 r. uzyskał bezterminowe prawo jazdy na kategorię C. W 2019 r. poszerzył swoje uprawnienia o kolejną kategorię, złożył więc wniosek o nowe prawo jazdy. Kiedy je otrzymał, okazało się, że w dokumencie wpisano termin ważności (3 września 2024 r.) nie tylko przy nowej kategorii, ale także przy C, na którą posiadał bezterminowe uprawnienia. Kierowca postanowił zaskarżyć, jego zdaniem błędną, decyzję starosty. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a ten właśnie wydał wyrok w tej sprawie. Uwzględnił skargę i stwierdził bezskuteczność czynności starosty. Uznał, że zmiany nie mogą dotyczyć posiadanych uprawnień. Wyrok rzeszowskiego sądu potwierdza to, co pisaliśmy we wstępie. Zmiana dokumentu nie może skutkować odebraniem bezterminowych uprawnień, jeśli właśnie takie posiadamy.

