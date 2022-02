Porsche obiecuje. Nowy Macan T będzie ostrzejszy w prowadzeniu

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Porsche Macan jest najlepiej sprzedającym się modelem w gamie producenta. Teraz Porsche wprowadza zupełnie nowy poziom wyposażenia o nazwie Macan T.

W Porsche jednak proszą by nie nazywać Macana T po prostu crossoverem. Według nich jest to pierwszy, czterodrzwiowy samochód sportowy ze specjalnym oznaczeniem. Dopisana litera „T" ma oznaczać Touring, a co za tym idzie ma nawiązywać do 911T z 1968 r. W założeniu tamto auto kładło naciska na prowadzenie niż moc i Macan ma mniej więcej oferować to samo.

Pod maską znalazł się dwulitrowy, czterocylindrowy silnik o mocy 264 koni mechanicznych z turbodoładowaniem, połączony z siedmiobiegową skrzynią biegów PDK. Jest to ta sama jednostka co w podstawie. Chociaż nie jest to tak ekscytujące, jak jednostka z podwójnym turbodoładowaniem, którą można znaleźć w modelach S i GTS, zawieszenie Macana T czerpie część swojego DNA z tych bardziej ekstremalnych wersji wyposażenia.

Auto w standardzie wyposażono w ten sam system Porsche Traction Management (PTM), co podstawowy Macan, ale z nowym programowaniem dostosowanym do bardziej zwinnej wersji T. Przekazuje on więcej mocy na tylną oś, aby pomóc SUV-owi szybciej wychodzić z zakrętów. Dostaje również pakiet Sport Chrono, który obejmuje zarówno przełącznik trybu, jak i przycisk Sport Response na kierownicy w standardzie, przy czym Porsche przyspiesza do 100 km/h w około 5,8 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 232 km/h.

Do tego Macan T otrzymuje system zarządzania zawieszeniem. Może w tym przypadku przynieść więcej korzyści niż w modelach S i GTS, ponieważ w tej wersji silnik jest lżejszy o 58 kg. Nowa wersja ma również sztywniejsze stabilizatory i oferuje oprogramowanie Porsche Torque Vectoring Plus specjalnie skonfigurowane dla tego modelu.

Na liście wyposażenia znalazły się również 20-calowe felgi Macan S w kolorze ciemnego tytanu, elementy zewnętrzne w kolorze Agate Grey Metallic, sportowe końcówki rur wydechowych i listwy okienne w kolorze czarnym o wysokim połysku. We wnętrzu klienci otrzymają ekskluzywną tapicerkę ze wzorem Sport-Tex Stripe i ozdobnymi srebrnymi przeszyciami oraz listwy progowe z wytłoczonym logo Macan T.

Sprzedaż ma ruszyć wiosną.