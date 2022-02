Nie ma stacyjki, jest przycisk. Jak uruchomić auto, kiedy padnie kluczyk?

Więcej porad eksploatacyjnych z zakresu motoryzacji znajdziesz też w serwisie Gazeta.pl.

System bezkluczykowy daje potężną wygodę. Wychodząc z domu chowacie kluczyk do kieszeni, a gdy podchodzicie do auta lub podchodzicie i dotykacie jego klamki, zamki odblokowują się automatycznie. Samochód niejako rozpoznaje was. A gdy już jesteście "zaprzyjaźnieni" z komputerem w pojeździe, wystarczy że zajmiecie miejsce za kierownicą i naciskacie przycisk z napisem start-stop engine. Wtedy zadzieje się magia i silnik po prostu odpali.

Auto się nie otwiera, bo padła bateria w kluczyku...

Bezdotykowy dostęp do kabiny pasażerskiej i rozruch silnika przebojem zdobyły rynek motoryzacyjny. To rozwiązanie, które jest standardem w coraz większej ilości aut i za które kierowcy coraz chętniej dopłacają podczas konfiguracji pojazdu. Aby jednak wygoda nie zaślepiła kierowcy, powinien on zastanowić się nad pewną rzeczą. Do działania systemu potrzebny jest kluczyk. Co jednak się stanie, gdy ukryta w nim bateria wyczerpie się? No właśnie...

W przypadku systemu bezkluczykowego o niskim poziomie naładowania baterii w kluczyku informuje komunikat w komputerze pokładowym. Ten najczęściej pojawia się zaraz po rozruchu. Kierowca powinien tak naprawdę niezwłocznie na niego zareagować. Szczególnie że nowa bateria kosztuje zaledwie kilka złotych. Jeżeli mimo wszystko zignoruje komunikat i kluczyk wyładuje się całkowicie, na szczęście nadal nie pozostaje bez wyjścia. Jest opcja na otwarcie auta i jego opalenie.

Po pierwsze znajdź grot w kluczyku. Otworzysz nim drzwi.

Jeżeli auto przestanie reagować na obecność kluczyka i nie odblokuje zamków, kierowca powinien uważnie obejrzeć sam kluczyk. Ten musi bowiem posiadać awaryjny grot – czasami jest ukrywany na zasadzie scyzoryka, a czasami należy go wysunąć z obudowy kluczyka. Kolejnym krokiem jest uważne obejrzenie klamki w drzwiach kierowcy. Jeżeli nawet nie widać w niej zamka, ten może się ukrywać pod zaślepką lub np. od dolnej strony obudowy. Przy pomocy grota i zamka uda się odblokować drzwi.

Po drugie poszukaj symbolu kluczyka w kabinie

Po zajęciu miejsca w kabinie kierowca z całą pewnością zauważy, że system bezkluczykowy wykasował... stacyjkę. Grot w tym momencie nie będzie już zatem potrzebny – można go schować w kluczyku. W kabinie za to kierowca musi poszukać symbolu kluczyka i fal radiowych. Jest on na ogół umieszczany na kolumnie kierowniczej, pod podłokietnikiem lub między uchwytami na kubki. Do piktogramu trzeba przyłożyć kluczyk (najlepiej, aby się z nim stykał) i podjąć próbę rozruchu silnika za pomocą przycisku.

Ukryta w aucie antena transpondera wybudzi transponder w kluczyku, a samochód uruchomi sinik. Kierowca będzie mógł podjechać do najbliższego sklepu, kupić baterię i wymienić ją w kluczyku.