Czy można wyprzedzić z prawej strony? Odpowiedź zaskoczy wielu kierowców

Manewr wyprzedzania kojarzy się przede wszystkim z tą sytuacją, w której pojazd wjeżdża na chwilę na przeciwległy pas ruchu i przejeżdża obok innego auta z lewej strony. To nie jest jednak jedyny scenariusz dopuszczony przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Przepisy przewidują możliwość wyprzedzenia z prawej strony. Przypadki takie są jednak mocno ograniczone i dość dokładnie opisane. Zaraz szczegółowo omówimy każdy z nich.

Auto przed tobą chce skręcić? Wyprzedź go TYLKO z prawej strony

Kwestię wyprzedzania reguluje art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym. I ten w ustępie 5 wyraźnie wskazuje pierwszy przypadek, w którym wyprzedzanie powinno odbywać się z prawej strony. Dotyczy on uczestnika ruchu drogowego, który sygnalizuje zamiar wykonania manewru skrętu w lewo. Wyprzedzenie go z lewej strony po pierwsze oznaczałoby wymuszenie pierwszeństwa. Po drugie wiązałoby się ze stworzeniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tylko w jednym kierunku lub tramwaj. To kolejne przykłady

Kiedy jeszcze wyprzedzanie z prawej strony jest dozwolone? Kolejne przykłady podaje ustęp 10 w/w artykułu ustawy. W jego głos manewr taki jest możliwy na jezdni jednokierunkowej – mowa w tym przypadku o jezdni, która została oznaczona znakiem D-3 "Droga jednokierunkowa". Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku jezdni dwukierunkowych (czyli często np. szerszych arterii w miastach czy autostrad lub dróg ekspresowych). Przepisy w tym przypadku mówią wyraźnie: "jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku."

Prawo o ruchu drogowym w art. 24 ust. 4 przewiduje jeszcze jeden przypadek wyprzedzania z prawej strony. I dotyczy on pojazdu szynowego. Wyjątek? Ten dotyczy sytuacji, w której położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

Wyjątek wyjątków dotyczy kierujących rowerem. Oni mogą wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony prawie zawsze.

Ile wynosi mandat za wyprzedzanie z prawej strony?

W sytuacji, w której kierowca wyprzedzi inny pojazd z prawej strony, ale nie wpisze się w żaden z powyższych przypadków, ryzykuje wysokim mandatem. I pisząc wysokim, po 1 stycznia 2022 roku mamy na myśli naprawdę wysoki! W nowym taryfikatorze mandatów wykroczenie zostało obwarowane grzywną sięgającą 1000 zł. Kwota wzrośnie dwukrotnie, jeżeli będzie to drugie poważne wykroczenie kierowcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyprzedzanie z prawej strony oznacza też 3 punkty karne. We wrześniu, gdy zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów, ich ilość wzrośnie do 6.