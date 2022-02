Nowe mandaty za wyprzedzanie. Nawet 3000 zł, jeśli kierowca niczego się nie nauczy

Najwyższy mandat za nieprawidłowe wyprzedzanie może sięgnąć 1500 zł (a od jesieni nawet się podwoić). W skrajnych przypadkach policjanci decydują się nie karać kierowcy mandatem - sprawę kierują do sądu, a na nieodpowiedzialnego kierowcę karę nakłada sąd, który ma znacznie większe możliwości. Aktualnie to aż 30 000 złotych. Na tak ostre traktowanie zasługują osoby, wyprzedzające np. kiedy na przejściu znajdują się piesi albo zachowujący się skrajnie nieodpowiedzialnie, wiedząc, że manewr może zagrozić innym uczestnikom ruchu. Mandaty i kary muszą być dotkliwe. Wyprzedzanie to jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów na drodze.

Najwyższy mandat sięgnie nawet 3000 zł, ale dopiero od września

Zdecydowanie najsurowszym mandatem związanym z wyprzedzaniem jest ten za wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Wynosi on aż 1500 zł. Jeszcze w 2022 r. niektórzy kierowcy dostaną za to 3000 zł. Dlaczego? Mandaty będą się podwajać dla recydywistów.

Poniżej wybraliśmy kilka najważniejszych mandatów za wyprzedzanie. W ich przypadku często również przewidziano dwie stawki. Od 2022 r. dla wielu wykroczeń będzie w Polsce funkcjonował system podwójnych kar. Jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia, popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Warto jednak podkreślić, że system podwojonych kar wejdzie w życie we wrześniu 2022 r.

Mandaty za wyprzedzanie w 2022 r.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 1000 zł/2000 zł

przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

określonego znakiem drogowym: 1000 zł/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000 zł/2000 zł

Jeśli wyprzedzasz, to masz obowiązki

Prawidłowo wykonany manewr wyprzedzania wymaga od kierowcy dochowania kilku obowiązków. Art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym obliguje go do zachowania szczególnej ostrożności, a w tym zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego uczestnika ruchu drogowego. Poza tym prowadzący powinien upewnić się, że ma odpowiednią widoczność, nikt inny nie zaczął wyprzedzać przed nim i ma dostateczne miejsce do wykonania manewru - tak żeby nie utrudnić ruchu nikomu innemu.

Podstawowe zasady. Siedem miejsc, gdzie NA PEWNO nie powinieneś wyprzedzać:

Przepisy bardzo precyzyjnie wskazują w jakich sytuacjach wyprzedzanie nie jest możliwe. Kiedy wyprzedzanie jest zabronione?

gdy przy drodze ustawiony jest znak B-25 "Zakaz wyprzedzania" lub np. B-26 "Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe" - do znaku B-25 mogą być stosowane tabliczki wskazujące typ pojazdu, na drodze jednojezdniowej dwupasmowej, gdy pasy ruchu w przeciwnym kierunku są oddzielone linią podwójnie ciągłą, na skrzyżowaniu i w jego bezpośredniej bliskości - chyba że to rondo lub skrzyżowanie z ruchem kierowanym, na przejściu dla pieszych i w jego bezpośredniej bliskości - chyba że ruch na nim jest kierowany, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.

