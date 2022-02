Kto w Europie króluje? Stellantis!

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kto jest najpopularniejszym koncernem na rynku europejskim? Pomimo szczerych chęci nie jest to Toyota, która wiedzie prym na świecie. O dziwo nie jest to też Volkswagen, co musi być bardzo bolesne dla Niemców. Według danych Dataforce najpopularniejszym koncernem w Europie jest Stellantis.

Grupa Stellantis powstała na początku 2021 r. Jest to fuzja Grupy PSA i Fiat-Chrysler Automobiles. Pod swoimi skrzydłami mają takie marki jak Jeep, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel czy Alfa Romeo. W sumie są właścicielami 13 marek.

Najwyraźniej ta ilość pozwoliła im wyprzedzić Volkswagena w zeszłym roku, ale nieznacznie. Grupa Stellantis sprzedała w ubiegłym roku 3.161.594 samochody, natomiast Volkswagen 3.160.901 pojazdów. Jak widać różnica jest niewielka, a dane pochodzą z 31 państw europejskich.

Na trzecim miejscu znalazł się alians Renault-Nissan-Mitsubishi z wynikiem 1.788.939 sprzedanych sztuk. Dalej była Kia (1.020.687 szt.), Ford, Daimler i na ósmym miejscu dopiero Toyota, który uzyskała wynik 841.846 szt.

Ciekawe kto w tym roku sprzeda najwięcej samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t.?