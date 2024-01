Wpisali ci kod 01.06 w prawo jazdy? Teraz za jego ignorowanie zapłacisz 1500 zł

Ignorować nie można także innych kodów, ale to 01.06 jest chyba tym najpowszechniejszym. Lekarz podczas badania lekarskiego może go wpisać kierowcy, który widzi całkiem nieźle (albo mu się tak wydaje). Jeśli ktoś ma dużą wadę, to raczej nie zdecyduje się trasę bez okularów, ale przy małej? Są kierowcy, którzy to zrobią.

Kody w prawie jazdy - nowy mandat

A trzeba pamiętać, że każda niezgodność prawa jazdy z osobą lub pojazdem jest traktowana, jakby kierujący prowadził bez odpowiednich uprawnień. Macie wpisany w rubryce kod 01.06, a jedziecie bez okularów lub soczewek, to policjant potraktuje was, jakbyście w ogóle nie mieli prawa jazdy. Jeszcze do niedawna groziło za to 500 zł. Od początku 2022 r. mandat za jazdę bez prawa jazdy (odpowiednich uprawnień) wzrósł do 1500 zł.

Punktów karnych za takie przewinienie nie dostaniecie. Brzmi to skomplikowanie, ale wbrew pozorom jest bardzo logiczne. W myśl polskich przepisów mamy uprawnienia do kierowania pojazdami tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stosujemy się do wpisanych kodów ograniczeń. Te wpisywane są przecież, kiedy kierowca rzeczywiście ma jakieś problemy ze zdrowiem albo potrzebuje w samochodzie specjalnych ułatwień. W pełni zdrowa i sprawna osoba w rubryce nr 12 nie będzie miała wpisanego żadnego kodu.

Przy drobnych przewinieniach może skończyć się na pouczeniu, ale z kodami ograniczeń nie ma żartów. Wróćmy do przykładu z okularami i soczewkami. Skoro lekarz stwierdził, że macie na tyle słaby wzrok, że ich potrzebujecie, a jedziecie bez, to znaczy, że stwarzacie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Kara musi być dotkliwa. Zdobyliście uprawnienia na kategorię B pod warunkiem, że będziecie jeździć w okularach lub soczewkach. Bez nich tak naprawdę uprawnień nie macie.

Dlaczego kod 01.06 jest tak ważny?

Skupiamy się na kodzie 01.06, ponieważ to zdecydowanie najczęstsza przypadłość kierowców. Pamiętajcie, żeby nigdy tego nie lekceważyć! Lekarz musiał mieć konkretny powód, by wam go wpisać do prawa jazdy. Nawet, jeśli czujecie, że widzicie na tyle dobrze, by wsiąść za kółko bez okularów, to tego nie róbcie. Narażacie siebie i innych. Może wam się wydawać, że macie dobry wzrok, ale na drodze zawsze grozi nam wiele niebezpieczeństw. Co, jeśli nagle zrobi się ciemno (nadejdą burzowe chmury) albo będą skrajnie złe warunki (śnieżyca, mgła, ulewny deszcz itd.? Wtedy potrzebujecie mieć w pełni sprawny wzrok. Bez okularów lub soczewek takiego nie macie, a na drodze stanowicie zagrożenie. Dla siebie, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu. W tym pieszych i rowerzystów.

Ale nie pamiętam już, czy mam w ogóle jakiś kod... Gdzie go znaleźć?

Oznaczenie kodów i subkodów, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień znajdziemy na naszym prawie jazdy w rubryce nr 12. Tuż pod kategoriami, na jakie mamy prawo jazdy. Na otwierającym zdjęciu zaznaczyliśmy to miejsce dużą czerwoną strzałką.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy obejmują nie tylko problemy ze wzrokiem kierowcy, ale także ze słuchem, konieczność korzystania z protez czy wszelkiego rodzaju wymagane modyfikacje samochodu (np. sprzęgła, skrzyni biegów, hamulców, układu kierowniczego czy lusterek), a także wiele innych. Niektóre wyższe numery oznaczają uprawnienia kierowcy. I tak kod 95 mają zawodowi kierowcy samochodów ciężarowych. To potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Z kolei 96 to potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów. Obydwie rzeczy policjant na pewno sprawdzi podczas kontroli.

Pełną listę kodów ograniczeń znajdziecie w TYM MIEJSCU.