Kiedy i kogo można wyprzedzać na zakazie wyprzedzania? Są wyjątki

Wyprzedzanie jest kluczowym manewrem w ruchu drogowym. Wymaga szczególnej ostrożności, a prawidłowo wykonane pomoże uniknąć wypadku, ale i... zaoszczędzić nieco gotówki. Szczególnie że dziś za złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem drogowym kierowca może dostać nawet 2 tys. zł mandatu i 5 punktów karnych. Co zatem warto wiedzieć? Przede wszystkim poznać definicję znaku B-25. Bo choć zakazuje wyprzedzania, jego definicja zawiera wiele wyjątków.

Kogo dotyczy zakaz wyprzedzania B-25? Nie wszystkich!

Znak B-25 "Zakaz wyprzedzania" pokazuje dwa auta jadące obok siebie. I wskazówka graficzna jest jedną z ważniejszych. Bo definicja oznaczenia mówi wyraźnie, że zabrania ono kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Słowa klucze? Bez wątpienia warto się skupić na pojazdach silnikowych i wielośladowych.

Pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego (art. 2 pkt. 32 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pojazdem silnikowym jest nie tylko samochód osobowy, ale też dostawczak, ciężarówka, motocykl, a także ciągnik rolniczy czy pojazdy wolnobieżne.

Pojazd wielośladowy – pojazd posiadający zestawy kół, które na miękkim podłożu zostawiają za sobą dwie lub więcej równoległych linii. Pojęcia co prawda nie precyzuje ustawa Prawo o ruchu drogowym – a właściwie to precyzuje, ale nie w sposób bezpośredni.

Z powyższych definicji jasno wynika, że pierwszy wyjątek od reguły zakazu wyprzedzania wyrażonej znakiem B-25 dotyczy typu pojazdu. Jeżeli nie jest on silnikowy (np. rower albo tramwaj) lub jest silnikowy, ale jednośladowy (np. motocykl bez kosza bocznego), znak pozwala na jego wyprzedzenie. Nie dostaniemy zatem mandatu np. podczas wyprzedzania samochodem osobowym motocykla jednośladowego, motoroweru czy roweru. Drugi wyjątek dotyczy też typu pojazdu wyprzedzanego. Za tablicą B-25 wyprzedzać się mogą pojazdy niesilnikowe, czyli np. dwa rowery lub motorower i rower.

Znak B-25 i jego dodatkowe wyłączenia

Na tym jednak nie kończą się wyłączenia w przypadku znaku B-25. Czasami zarządcy drogi stają dużo bardziej dokładni. Otrzymali bowiem możliwość uzupełnienia zakazu wyprzedzania tabliczką dodatkową. Wskazuje ona typ pojazdu, którego dotyczy zakaz. Jakie tabliczki mogą się pojawić pod znakiem B-25 "Zakaz wyprzedzania"? Wskazujemy je poniżej:

T-23a - motocykl,

T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,

T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,

T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,

T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,

T-23f - autobus,

T-23g - trolejbus,

T-23h - pojazd przewożący towary niebezpieczne,

T-23i - pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne,

T-23j - pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę.

Znaki dodatkowe fot. archiwum

Dla przykładu połączenie znaku B-25 i tabliczki T-23f oznacza, że zakaz wyprzedzania zabrania kierowcy autobusu wyprzedzenia pojazdu silnikowego wielośladowego.

Dokąd obowiązuje znak B-25 "Zakaz wyprzedzania"?

Znak B-25 "Zakaz wyprzedzania" obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub innego znaku, który go odwołuje. W tym przypadku będą to zatem dwa oznaczenia. Pierwszym jest znak B-27 "Koniec zakazu wyprzedzania" lub B-42 "Koniec zakazów".