Od wczoraj obowiązują nowe zasady kontroli drogowych. Co robić, gdy policjant macha lizakiem?

W obowiązujących już zmianach chodzi o to, kogo dotyczą zasady kontroli drogowych. Wcześniej wątpliwości pojawiały się w przypadku osób jeżdżących na hulajnogach elektrycznych, urządzeniach transportu osobistego (UTO) i motorowerach. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego te wątpliwości rozwiała - od wczoraj kierowców wspomnianych środków transportu obowiązują takie same zasady kontroli jak kierowców samochodów czy motocykli. Sama procedura kontroli nie uległa zmianie.

Jak zachować się podczas kontroli drogowej

Nowelizacja przepisów to dobry pretekst, by przypomnieć sobie zasady dotyczące kontroli drogowej. Po zatrzymaniu do kontroli policjant podaje kierowcy swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Wyjątkiem są prowadzone przez umundurowanych policjantów zorganizowane kontrole sprawdzające stan trzeźwości kierowców (np. trzeźwy poranek) - wówczas policjant podaje jedynie przyczynę zatrzymania. Warto wiedzieć, że:

Na żądanie kierowcy umundurowany policjant ma obowiązek pokazać legitymację służbową. Nieumundurowany policjant musi ją przedstawić od razu - kierowca nie musi o to prosić. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kierowcy odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

Kierowcy muszą też wiedzieć, że:

po zatrzymaniu przez policję nie należy wysiadać z samochodu,

podczas kontroli należy trzymać ręce na kierownicy, chyba że kontrolujący policjant poprosi o opuszczenie pojazdu,

na polecenie kontrolującego policjanta trzeba wyłączyć silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Są też sytuacje, w których policjant może zająć nasze miejsce jako kierowcy i prowadzić nasze auto. Może do tego dojść w dwóch przypadkach.