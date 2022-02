Co to jest hamowanie pulsacyjne? I dlaczego są kierowcy, którzy muszą sobie o nim przypomnieć?

Większą ilość porad dotyczących techniki jazdy znajdziesz w serwisie Gazeta.pl.

Hamowanie pulsacyjne jest jedną z prostszych procedur. Kierowca powinien naprzemiennie wciskać pedał hamulca i go puszczać. Czemu służy? Przydaje się w czasie pojawienia się poślizgu. W czasie hamowania pulsacyjnego auto nadal wytraca prędkość, ale też jest sterowne. Nie porusza się zatem zgodnie z wektorem siły napędowej (czyli np. na wprost w zakręcie), a pozwala na ominięcie przeszkody, która pojawi się na jezdni.

Hamowanie pulsacyjne to bezpieczeństwo. Czemu go zatem nie stosować?

No dobrze, skoro hamowanie pulsacyjne przynosi dość ważną korzyść w czasie hamowania, czemu pisaliśmy w leadzie o tym, że dziś tak właściwie nie przydaje się już wcale? Jest ku temu dość ważny powód. Bo obecnie zdecydowana większość samochodów eksploatowanych na polskich drogach posiada system ABS. A to układ, który wyręcza kierowcę w kwestii hamowania pulsacyjnego. Za pomocą pompy blokuje i odblokowuje hamulce. Powtarza procedurę nawet kilkanaście razy na sekundę – kierowca w aucie bez ABS-u może to wykonać raz, może dwa na sekundę.

Od 1 maja roku 2004 na terenie Unii Europejskiej homologuje się tylko te nowe samochody, które ABS posiadają na liście wyposażenia standardowego.

Jak działa ABS i czemu zastępuje hamowanie pulsacyjne?

Obecność systemu ABS w aucie sprawia, że w razie pojawienia się poślizgu w czasie hamowania, kierowca nie musi pamiętać o pulsacji. Powinien jedynie mocno wcisnąć pedał hamulca i czekać na reakcję czujników, sterownika i pompy. Co ważne, nie powinien puszczać hamulca, gdy wyczuje wyraźne bicie pedału – to wraz a hałasem przypominającym trzeszczenie jeden z podstawowych objawów działania ABS-u. Puszczenie hamulca przerwie pulsację i doprowadzi do ponownego zablokowania kół. Zmniejszy tym samym efektywność działania systemu.

Czy ABS skraca drogę hamowania? Raczej nie. Gwarantuje jednak sterowność. A to dużo ważniejsze w przypadku większości poślizgów pojawiających się np. w zakręcie. Bo samochód zamiast wypaść z drogi, hamując pokona łuk. Poza tym choć układ wyraźnie poprawia bezpieczeństwo jazdy, jednocześnie z technologicznego punktu widzenia jest dość prosty i trwały. Składa się bowiem głównie z pompy sterującej i zestawu czujników przy kołach.