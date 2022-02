Spadek w segmencie premium. Główny powód? Brak półprzewodników, ale nie tylko

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W styczniu 2022 r. zarejestrowano w naszym kraju 5399 pojazdów z segmentu premium. To o 27,90 proc. mniej niż w grudniu ubiegłego roku i o 13,91 proc. mniej w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku. Zarejestrowano wtedy 6271 pojazdów.

Nie ma jednak co płakać, gdyż jest to lepszy wynik w porównaniu do stycznia 2019 r.

Jaki jest tego powód? Jednym z nich jest brak dostępnych półprzewodników, które nakładają „kaganiec" na firmy motoryzacyjne, które zawieszają produkcję swoich modeli. Kolejnym powodem jest coraz droższe utrzymanie pojazdów.

A jak się kształtuje ranking najpopularniejszych marek i modeli w styczniu tego roku? Pod względem marek, na pierwszym miejscu jest BMW. Bawarczycy sprzedali 1590 pojazdów, czyli mniej o ponad 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Najpopularniejszymi modelami były: seria 3 (287 szt.), X3 (233 szt.) oraz 5 (202 egzemplarze).

Na drugim miejscu było Audi (1164 szt.), ze spadkiem prawie 5 proc. Najlepiej sprzedawały się następujące modele: Q5 (305 sztuk), Q3 (218 sztuk), A6 (166 egzemplarzy).

Na podium znalazł się jeszcze Mercedes. Zarejestrowano w sumie 1077 egz. tego producenta, jednak nie są w zestawieniu uwzględnione osobowe wersje dostawczych modeli, ale klasa V już była brana pod uwagę. W gamie Mercedesa zwycięska na koniec stycznia 2022 roku okazała się klasa GLE z 153 zarejestrowanymi autami, przed klasą E (132 egz.) oraz C (98 sztuk).

Za podium znalazło się Volvo z 483 sprzedanymi pojazdami. Największy wzrost procentowy odnotował Land Rover – 260,71 proc. Sprzedał w sumie 101 egz. swoich aut.

Na pierwszym miejscu pod względem modeli uplasowało się Audi Q5 (305 szt.), później było BMW serii 3 (287 szt.), a trzecie miejsce również zajęło auto z Monachium – X3 (233 szt.).