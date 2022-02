Sebastian Kulczyk chce się skupić na nowych technologiach. A2 na sprzedaż

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jak donosi Puls Biznesu, Sebastian Kulczyk chce sprzedać swoje udziały w spółkach, które zbudowany i zarządzają autostradą A2. Jeśli się to uda, to transakcja może opiewać na kwotę 4 mld złotych.

Chodzi o zarządzanie dwoma odcinkami A2-ki: od Nowego Tomyśla do Konina oraz ze Świecka do Nowego Tomyśla. Zarządzają nimi spółki Autostrada Wielkopolska i Autostrada Wielkopolska II, w których swoje udziały ma Kulczyk, a dokładniej firma KI One, która wchodzi w skład Kulczyk Investments.

Przejazd od Konina do Świecka kosztuje 93 zł, co czyni najdroższą autostradą w Polsce. Taki stan rzeczy potrwa do 2037 r., kiedy to ma wygasnąć koncesja.

Jeśli dojdzie do przejęcia, to Sebastian Kulczyk będzie mógł zainwestować w nowe technologie.