Takiego tunelu jeszcze w Polsce nie było. Powstanie na trasie S6

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

GDDKiA otworzyło oferty na rozbudowę trasy S6. Ma być ona podzielona na dwa etapy. Jednak ten od Polic do Goleniowa przyciąga najbardziej uwagę. Wszystko za sprawą tunelu.

Zobacz wideo Przejazd nowym tunelem pod Ursynowem. GDDKiA opublikowała film

Dokładniej będą to dwa tunele. Każdy z ciągów będzie posiadał po trzy pasy ruchu. Co najciekawsze znalazło się również tam miejsce na pas awaryjny, który… znajduje się pod powierzchnią jezdni. Długość tunelu to 5 km.

Sesje zdjęciowe na środku tunelu S2 pod Ursynowem. GDDKiA pokazuje kierowców

Na budowę tego odcinka zgłosiło się 8 firm, a najniższą zaoferowała firma SWECO.

Tunele będą wchodzić w skład trasy S6, która jest częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina, która ma niemal 50 km długości. Wspomniany tunel pierwotnie miał mieć 3,5 km długości, ale ze względu na Zakłady Chemiczne w Policach zdecydowano się go wydłużyć.