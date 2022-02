Cytując klasyka: "Niemcy nam zazdroszczą cen paliw"

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Od 1 lutego obowiązuje w Polsce niższy VAT na paliwa (olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG). Z 23 proc. na 8 proc. co poskutkowało cenami niższymi nawet o kilkadziesiąt groszy.

W miniony weekend na stacjach przygranicznych z tego powodu był całkiem spory ruch. Do tego stopnia, że na mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że Orlen wprowadził ograniczenia na swoje paliwa – można było zatankować do baku pojazdu mechanicznego. Kanistry czy butelki odpadały.

Co ciekawe na stajach pojawiło się dużo obywateli Niemiec, u których ceny paliw w ostatnim czasie mocno zdrożały.

TVN24 poprosił o komentarz Orlen, który w przesłanym do nich komunikacie stwierdził, że rzeczywiście pojawiły się takie ograniczenia, ale w tym momencie kupno paliwa odbywa się już normalnie. Koncern zapewnił również, że zrobili wszystko pod względem logistycznym by zaspokoić zapotrzebowanie klientów w tamtych rejonach.

Paliwo jest tańsze, ale kosztem kolejnych problemów? Dużo niewiadomych

Większy ruch ze strony naszych zachodnich sąsiadów nie ograniczył się jedynie do przyjechania na stacje benzynowe. Zdecydowali się również zrobić u nas zakupy.

Obniżka VAT na paliwa obowiązywać będzie do 31 lipca tego roku. Jest to odpowiedź na inflację w naszym kraju. Co wydarzy się po 31 lipca okaże się bliżej tej daty.