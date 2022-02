Pewnie już nigdy nie wjedziesz szybko w kałużę. Skutki mogą być opłakane dla silnika

O zagrożeniach czyhających na kierowców przy drogach opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Zbliżający się tydzień ma obfitować w opady śniegu przeplatane plusową temperaturą i opadami deszczu. To sprawia, że warunki drogowe mogą być naprawdę trudne, a na jezdni pojawią się głębokie kałuże. I kałuże stanowią w tym punkcie szczególne zagrożenie. Zwłaszcza że efektowny rozbryzg wody wydobywający się spod kół może spowodować poślizg, zniszczyć tarcze hamulcowe czy poważnie uszkodzić silnik.

Woda w silniku to złamany... wał korbowy i remont

Zacznijmy może od najpoważniejszego problemu, czyli zniszczenia silnika. W czystej teorii kałuża jest zbyt płytka, aby doprowadziła do zalania jednostki napędowej. W praktyce kierowcy często zapominają jednak o tym, że układ dolotowy w autach osobowych czerpie powietrze spod zderzaka. Tylko w rasowych terenówkach wlot jest wyprowadzony prawie na dach. A to oznacza, że po wjechaniu w zbyt głębokie rozlewisko, woda może szybko trafić do dolotu. W efekcie wraz z powietrzem stanie się elementem mieszanki paliwowo-powietrznej i trafi do komory spalania.

Woda w komorze spalania jest groźna nie tylko dla samego procesu spalania paliwa. Prowadzi też do powstania niebezpiecznego efektu. Ma ona dużo mniejszą zdolność do zmniejszania swojej objętości. W efekcie w czasie wykonywania suwu sprężania, doprowadzi do powstania ogromnej siły działającej na tłok. A ta może doprowadzić do pęknięcia wału korbowego czy bloku silnika. Efekt taki jest nazywany młotem wodnym – o jego pojawieniu się świadczy nierównomierna praca i zgaśnięcie jednostki napędowej.

Koszty naprawy? Nawet w wiekowych autach kwoty rozpoczynają się od sum czterocyfrowych. W przypadku aut nowych mówimy o kwotach pięciocyfrowych. W skrócie, naprawa silnika jest nieopłacalna. Lepszym pomysłem jest wymiana.

Młot wodny to jedno. Poślizg i skrzywione tarcze drugie

Podczas przejazdu przez głęboką kałużę zagrożenia są jeszcze dwa. Po pierwsze może się okazać, że wody jest na tyle dużo, że nie będą jej w stanie odprowadzić opony. Pod kołem stworzy się zatem tzw. poduszka wodna, a samochód zacznie się ślizgać tak, jakby jechał po lodzie. Skutkiem może być uderzenie np. w przydrożny znak. Po drugie woda jest też groźna dla układu hamulcowego. Tarcze rozgrzane w czasie hamowania, po wjechaniu w zimną kałużę, zostaną nagle schłodzone. To oznacza ich hartowanie oraz możliwość wykrzywienia. Po wykrzywieniu tarcz w czasie hamowania kierowca będzie czuł wyraźne bicie na kierownicy. Usterkę da się usunąć w jeden sposób – poprzez wymianę elementów na nowe.

Jak przejeżdżać przez kałuże?

Co do zasady, kierowca powinien unikać przejeżdżania przez kałuże. Nigdy nie wie bowiem jak są głębokie. Co jednak w sytuacji, w której nie ma innego wyjścia? Przede wszystkim powinien wyraźnie zredukować prędkość przed wjechaniem w rozlewisko. Tak by nie powodować wzburzania wody. To uchroni go przed poślizgiem wodnym i zalaniem silnika, a do tego sprawi, że nie ochlapie np. pieszego idącego chodnikiem.