Volvo wprowadza nowe hybrydy. Powiększone akumulatory i lepsze osiągi

Nowa zmiana dotyczy wszystkich hybryd ładowanych z gniazdka bazujących na platformie SPA. Są to Volvo S60, S90, V60, V90, XC60 i XC90 – zarówno w odmianach T6 Recharge jak i T8 Recharge.

Samochody te otrzymały akumulatory trakcyjne o większej pojemności nominalnej (wzrost z 11,1 na 18,8 kWh). Tym samym wzrosła im pojemność użyteczna – z 9,1 na 14,9 kWh. Z tego powodu zwiększył się również ich zasięg na energii elektrycznej – od 68 do 91 km.

Silnik elektryczny znajduje się na tylnej osi i jego moc zwiększono o 65 proc. – z 87 na 145 KM. Zwiększył się również moment obrotowy – z 240 na 309 Nm.

W modelach PHEV poprawiono układ AWD, a także zwiększono dopuszczalną masę ciągniętej przyczepy o 100 kg. Silnik elektryczny może teraz samodzielnie napędzać pojazd aż do 140 km/h.

Do modeli XC60, S90 i V90 dodano też funkcję One Pedal Drive. Po wybraniu tego trybu, wystarczy puścić pedał gazu, by samochód całkowicie się zatrzymał. Nagrzewnica paliwowa została zastąpiona klimatyzacją wysokonapięciową (HVCH 5 kW).

Z powodu wprowadzenia nowych akumulatorów i mocniejszych silników elektrycznych, siłą rzeczy zmieniła się także cena modeli. Volvo podało kilka przykładowych cen swoich modeli:

V60 T6 Recharge – od 231 900 zł

XC60 T6 Recharge – od 249 900 zł

S90 T8 Recharge – od 299 900 zł

XC90 T8 Recharge – od 353 900 zł

Ceny modeli Volvo Recharge są dostępne również na stronie producenta.