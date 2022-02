Czy to prawda, że gdy nie mam przy sobie prawa jazdy podczas kontroli, to nie dostanę punktów karnych?

Nie wożę przy sobie prawa jazdy, więc gdy policja mnie zatrzyma, ukaże jedynie mandatem, ale punktów karnych nie dostanę

- mówi miejska legenda, która wzięła się z mylnej interpretacji przepisów.

Punkty karne a prawo jazdy

Kierowca, który jedzie bez prawa jazdy, bo nie posiada uprawnień, a zostanie złapany przez policję, musi się liczyć z bardzo surowym mandatem. Do końca 2021 r. wynosił on w Polsce 500 złotych i zero punktów karnych. Teraz został zwiększony aż trzykrotnie - do 1500 zł, a grzywna, którą za to wykroczenie może orzec sąd, wynosi do 30 tys. zł (do końca ubiegłego roku limit wynosił 5 tys. zł). Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień dostanie także zakaz dalszej jazdy. Musi przekazać pojazd osobie z odpowiednimi uprawnieniami albo zostawić go w bezpiecznym miejscu. Co w sytuacji, kiedy do zatrzymania doszło np. na drodze szybkiego ruchu? Jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu, to ten musi zostać odholowany. Oczywiście na koszt kierowcy.

Dlaczego jako kary nie przewidziano żadnego punktu? Z prostego powodu - bez prawa jazdy nie ma ich gdzie dopisać. To właśnie z tego powodu niektórym kierowcom posiadającym uprawnienia, a zatem również fizyczny dokument, jakim jest prawo jazdy, wydaje się, że gdy nie będą go mieli przy sobie podczas kontroli, to nie otrzymają punktów karnych za swoje wykroczenia.

Czy trzeba wozić przy sobie prawo jazdy?

W świetle aktualnych przepisów podczas kontroli policji nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy. Kiedyś brak dokumentu wiązał się z mandatem w wysokości 50 zł. Teraz kierowcom to już nie grozi. Co więcej - nie musimy mieć nawet zainstalowanej aplikacji. Policja poprzez terminale w radiowozach może sprawdzić, czy uprawnienia kierowcy zgadzają się z tymi, które deklaruje. Policjant, aby dopisać kierowcy punkty karne, nie musi trzymać w ręku jego prawa jazdy. Czy zatem jest prawdą, że gdy nie mam przy sobie prawa jazdy podczas kontroli, to nie dostanę punktów karnych? Nie.