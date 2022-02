Co z tym poszerzeniem A2 między Łodzią a Warszawą? Coraz więcej szczegółów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Najbardziej obciążona autostrada w Polsce ma zostać poszerzona na odcinku Łódź-Warszawa. W sumie to 89 km, a GDDKiA chce, aby ruch odbywał się cały czas.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad stwierdził, że jest to duże wyzwanie, dlatego będą prowadzone konsultacje z branżą w celu porozumienia w zakresie o co chodzi każdej ze stron.

Do 17 stycznia mogły się zgłaszać podmioty, które były chętne do wzięcia udziału w konsultacjach. W sumie zgłosiło się 27 podmiotów, zatem na każdy panel dyskusyjny jest od 3 do 8 podmiotów. W sumie ma się odbyć 5 paneli tematycznych, które będą dotyczyć przyszłej rozbudowy odcinka:

Odnawialne źródła energii (10 lutego)

Kanały technologiczne po Punktach Poboru Opłat (14 lutego)

Wykorzystanie destruktu (16 lutego)

Weryfikacja w zakresie uzyskania niezbędnych odstępstw od przepisów (18 lutego)

Czasowa organizacja ruchu i organizacja robót (21 lutego)

Podczas każdego panelu tematycznego odbędzie się dyskusja na dany temat. Podmioty mogą przekazywać opinie czy opracowania, które mogą stanowić wkład do przygotowania dokumentów do planowanych zamówień. Efektem końcowym będzie protokół podsumowujący działalność zespołu ds. konsultacji. W dokumencie tym zawarte zostaną wszystkie rozwiązania zaproponowane przez uczestników spotkań.

Zakończenie konsultacji planowane jest wstępnie na połowę marca 2022 r.

Ostatecznie inwestycja polega na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2 na długości ok. 89 km. Do wykorzystania jest szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.