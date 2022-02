Brak prądu? Z Fordem F-150 Lightning to nie problem [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ford poinformował, że nawiązał współpracę z firmą Sunrun, która zajmuje się energią słoneczną, aby jeszcze bardziej pomóc właścicielom F-150 Lightning w przejściu na zrównoważoną energię.

Od pewnego czasu było już wiadomo, że Ford planował umożliwić Lightningowi zasilanie domów lub innych rzeczy, ale teraz wiemy, że to Sunrun będzie rozwijać dwukierunkowy system integracji domu z producentem samochodów.

Akumulator w elektrycznym pickupie ma pojemność 131 kWh (mówimy o wersji z rozszerzonym zasięgiem). Według producenta jest on w stanie zasilać w energię elektryczną przeciętny dom przez okres 3 dni, a jeśli wykorzystamy panele słoneczne lub będziemy racjonować pobór mocy to nawet przez 10 dni.

Ford twierdzi również, że system Home Integration i własne oprogramowanie Intelligent Backup Power będą działać w całkowitej harmonii. Jeśli zasilanie zgaśnie, ciężarówka może natychmiast rozpocząć zasilanie domu przez stację ładującą Ford Charge Pro, która jest dostarczana z F-150 Lightning. Po ponownym włączeniu zasilania system automatycznie przełącza się z powrotem na ładowanie pojazdu.

To jednak nie koniec. Ford chce, aby funkcja zasilania domu działała w tych porach dnia, gdy prąd jest droższy. Pozwoliłoby to odciążyć sieć i zmniejszyć rachunki za prąd. Możliwe, że jest to lepsze rozwiązanie niż posiadanie zwykłego generatora prądu.