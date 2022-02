Zmieniam pas na środkowy, kierowca jadący lewym też. Kto ma pierwszeństwo?

Kwestie związane z Prawem o ruchu drogowym szerzej omawiamy też w serwisie Gazeta.pl.

Infrastruktura drogowa w miastach mocno rozwinęła się w ostatnich dwóch dekadach. Skutek? Dziś większe miejscowości posiadają trzypasmowe arterie, ewentualnie obwodnice. Szlaki tego typu mają usprawniać ruch i minimalizować ryzyko korków. Nie zawsze jednak tak się dzieje. A powód często jest prosty. Kierowcy nie zawsze znają zasady jazdy szerokimi jezdniami. W efekcie na trzypasmówkach w mieście nietrudno natknąć się na kierowcę, który z małą prędkością jedzie pasem lewym. Trudności prowadzącym sprawia też zmiana pasa ruchu.

Przepisy jasne: ten z prawej zawsze ma pierwszeństwo.

W tym materiale postanowiliśmy zająć się drugim z przypadków. Najpierw musimy jednak przygotować rys sytuacyjny. A więc mamy drogę posiadającą trzy pasy ruchu w jednym kierunku. Środkowy pas jest wolny – zarówno prawym, jak i lewym jedzie pojazd. I teraz pojazdy te chcą jednocześnie zmienić pas na środkowy. Który będzie miał pierwszeństwo? To w bardzo jasny sposób opisują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kwestię reguluje konkretnie art. 22 ust. 4:

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

Taka podstawa prawna prowadzi do jednego wniosku. Gdy jedziemy pasem prawym i jednocześnie z kierowcą jadącym pasem lewym postanowimy zjechać na środkowy pas, to my będziemy mieć pierwszeństwo.

Co z tym autobusem? Trzeba go wpuszczać, gdy wyjeżdża z zatoki, czy nie?

Pierwszeństwo to jedno. Zasada ograniczonego zaufania drugie.

Oczywiście ogólne zasady pierwszeństwa to jedno. Są jeszcze dwa wymogi, które dotyczą tej sytuacji. Po pierwsze – aby samochód jadący prawym pasem ruchu uzyskał pierwszeństwo w czasie zmiany pasa ruchu na środkowy przed pojazdem jadącym lewym pasem, najpierw musi... wrzucić lewy kierunkowskaz. Manewr zawsze należy zasygnalizować. I to kierunkowskaz jest tu wyznacznikiem pierwszeństwa! Po drugie kluczowa jest szczególna ostrożność. Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi wyraźnie, że "kierujący pojazdem może zmienić zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności".

Szczególna ostrożność to w tym przypadku też m.in. zasada ograniczonego zaufania. Kierowca jadący prawym pasem ma pierwszeństwo przed autem jadącym pasem lewym. Nie zawsze warto jednak forsować je na siłę. Szczególnie że to sytuacja, w której może zadziałać tzw. martwe pole w lusterkach.

Zmieniłeś pas i wymusiłeś pierwszeństwo? Mandat do 3000 zł!

Pewnie niewielu kierowców zdaje sobie z tego sprawę, ale w świetle nowego taryfikatora mandatów – który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku – umiejętność opisana powyżej może uratować przed drakońską karą. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu oznacza bowiem wykroczenie, które zostało obwarowane mandatem wynoszącym od symbolicznych 20 do katastroficznych 3000 zł. Co więcej, wykroczenie oznacza dopisanie do konta kierowcy 5 punktów karnych.

