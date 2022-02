Policja złapała złodzieja kół z luksusowych aut. Były warte łącznie 200 tys. zł

Zobacz wideo Zapraszamy na 103. odcinek Studia Biznes

Do zatrzymania złodzieja doprowadzili funkcjonariusze z zespołu dw. z przestępczością samochodową pionu kryminalnego z wrocławskiej policji. Sprawca kradzieży to 22-latek, który na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 włamał się do jednego z magazynów w podwrocławskiej Długołęce.

REKLAMA

Ukradł koła za 200 tys. zł i wystawił w internecie

Złodziejowi udało się wyprowadzić z magazynu kilkanaście kompletów aluminiowych felg wraz z ogumieniem przeznaczonych do pojazdów luksusowych, głównie niemieckich producentów. Jak wymienia policja, były to koła przede wszystkim od samochodów marek Porsche, BMW, Audi i Mercedesa. Ich łączna wartość została oszacowana na aż 200 tys. zł.

Funkcjonariusze na trop skradzionych kół trafili dopiero niedawno w jednej z miejscowości w województwie świętokrzyskim. Tam okazało się, że koła mają już nowego właściciela, który zakupił je przez internet. Policjanci ustalili, że złodziej spod Wrocławia wystawił swój łup na jednym z portali sprzedażowych i tak trafił one do nowego właściciela.

Ten nie cieszył się jednak z zakupu zbyt długo. Przy pomocy policji z komendy w Połańcu funkcjonariusze odzyskali kradzione koła i oddali je ich właścicielowi. W międzyczasie złapano 22-latka, który ukradł koła z podwrocławskiego magazynu i osadzono w policyjnym areszcie, gdzie będzie czekał na rozprawę sądową. Za kradzież grozi mu do pięciu lat więzienia.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl