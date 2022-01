Za tę Ładę Nivę wzięli się Niemcy. Kosztuje 44 000 euro, ale ma ku temu powód

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Nieśmiertelna Łada Niva została wprowadzona na rynek w 1977 r. Od tamtej pory przeszła kilka zmian, ale nadal jest tak prosta jak w momencie debiutu.

Jeśli chce się bardziej ekstremalną Nivę, to w Rosji oferowana jest wersja Bronto, ale jeśli jest to nadal za mało to niemiecki tuner Zubr stworzył Nivę, która nazywa się Monster i kosztuje 44.000 euro. Dosyć dużo leciwe auto, ale jak to się mówi: „diabeł tkwi w szczegółach".

Począwszy od wyglądu zewnętrznego, proste porównanie z fabryczną Nivą wystarczy, aby pokazać, że Monster jest przeznaczony do poważnej jazdy w terenie. Po pierwsze, na 16-calowe felgi aluminiowe nałożone są opony Hankook Dynapro M/T. Aby pokryć szerszą sylwetkę, Zubr dodał przykręcane błotniki, pasującymi do przednich i tylnych zderzaków terenowych. Niestandardowa farba pochodzi od firmy Raptor, dzięki czemu jest odporna na zarysowania i korozję. Jest też niestandardowy grill, dzięki któremu okrągłe reflektory LED wyglądają bardziej agresywnie. Znalazło się też miejsce na dodatkowe wloty na masce, wyciągarkę, fajkę, podwójne rury wydechowe i boczne stopnie. Te ostatnie są potrzebne, ponieważ ta Niva znajduje się tak wysoko nad ziemią, że wejście do kabiny wymaga pewnego wysiłku.

Monster ma 150 mm wyższy prześwit niż standardowa Niva. Wprowadzono również modyfikacje podwozia, w tym wykonane na zamówienie zawieszenie zaprojektowane do jazdy w terenie, a także dodatkową ochronę podwozia.

Pod maską, tuner zachował starożytny silnik benzynowy o pojemności 1,7 litra, który wytwarza tylko 83 KM i 129 Nm momentu obrotowego. Moc jest przekazywana na wszystkie cztery koła za pośrednictwem fabrycznej pięciobiegowej manualnej skrzyni biegów i standardowego stałego systemu 4WD.

Wewnątrz Monster otrzymał skórzaną tapicerkę, ale nie widać jej z zewnątrz ze względu na mocno przyciemnione szyby. Wyposażenie obejmuje klimatyzację, podgrzewane siedzenia, elektryczne lusterka, system audio z USB, gniazdka 12 V i uchwyty na kubki.

Tuner w opcjach oferuje takie elementy jak: różne bagażniki dachowe, drabiny, listwy LED, orurowanie. Zubr twierdzi, że spersonalizowana Niva jest gotowa do odbioru po okresie 12 tygodni.