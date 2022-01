Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Europie jest inne niż w Polsce. Od Czech po Włochy

O polskich, ale i zagranicznych wymogach prawa drogowego szerzej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Przygotowując się do wyjazdu na ferie za granicę, warto pomyśleć nie tylko o oponach zimowych. Warto też sprawdzić zagraniczne wymogi w zakresie... obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Z pewnością wielu kierowców powie, że to akurat nie ma znaczenia. W końcu jesteśmy członkiem konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym ratyfikowanej w roku 1986. To oznacza, że za granicą mogą egzekwować od nas tylko te elementy wyposażenia samochodu, które są obowiązkowe w Polsce. I choć ten pogląd ma wiele wspólnego z prawdą, są od niego wyjątki.

Konwencja wiedeńska na ratunek? Nie zawsze...

Po pierwsze konwencja daje możliwość poszczególnym państwom narzucić dodatkowe wymagania. Po drugie fakt ten mogą chcieć wykorzystać zagraniczni policjanci w czasie kontroli drogowej – szczególnie w przypadku, w którym kierowca wejdzie z nimi w polemikę. I w tym przypadku funkcjonariusze zadziałają w myśl dewizy: gdy chcesz kogoś uderzyć, kij zawsze się znajdzie. Jakie elementy warto dokupić? Wszystko zależy od kraju, do którego jedziecie lub przez który będziecie podróżować.

Warto w tym punkcie wspomnieć o tym, że wymogi stawiane przed polskimi kierowcami nie są specjalnie zaporowe. Obowiązek dotyczy posiadania trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy.

Włochy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: apteczka, gaśnica.

Francja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa (musi być przewożona w kabinie),

trójkąt ostrzegawczy,

komplet zapasowych żarówek,

zabezpieczenie antywłamaniowe,

zewnętrzne lusterko wsteczne,

plakietka o ograniczeniu prędkości,

zalecane: apteczka.

Niemcy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

komplet zapasowych żarówek,

gaśnica.

Czechy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

to jeden z bardziej restrykcyjnych krajów!

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

komplet zapasowych żarówek,

komplet zapasowych bezpieczników,

koło zapasowe,

klucz do kół,

podnośnik.

Austria - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

kamizelka odblaskowa,

apteczka,

gaśnica.

Szwajcaria - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy.

Słowacja - obowiązkowe wyposażenie samochodu: