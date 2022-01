Kara za brak OC w 2022 r. wzrosła do 6020 zł. Są jednak sytuacje, kiedy zapłacisz mniej

Kara za brak OC samochodu w 2022 r.

W 2022 r. pensja minimalna to 3010 zł brutto, o 210 zł więcej niż przed rokiem. To oczywiście oznacza, że wzrosła też kara za brak obowiązkowej polisy OC samochodu. Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia jest powiązana właśnie z pensją minimalną. W przypadku samochodów osobowych wynosi - 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, a także liczby dni. Przykładowo, jeśli spóźnimy się z wykupieniem OC do trzech dni, to za osobówkę zapłacimy w 2022 r. 1200 zł, ale kiedy przekroczymy 14 dni, to kara wzrośnie do maksymalnych 6020 zł. Poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę z aktualnymi stawkami.

Kara za brak OC w 2022 r., samochód osobowy:

Powyżej 14 dni - 6 020 zł

Od 4 do 14 dni - 3 010 zł

Do 3 dni - 1 200 zł

Kara za brak OC w 2022 r., inny pojazd (motocykl lub rower)

Powyżej 14 dni - 1 000 zł

Od 4 do 14 dni - 500 zł

Do 3 dni - 200 zł

Kara za brak OC w 2022 r., samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

Powyżej 14 dni - 9 030 zł

Od 4 do 14 dni - 4 520 zł

Do 3 dni - 1 810 zł

Kiedy polisa OC NIE przedłuża się automatycznie?

W większości wypadków ubezpieczenie OC samochodu przedłuża się automatycznie. Jednak są sytuacje, w których gapiostwo może nas słono kosztować. Kiedy? Przede wszystkim przy zakupie pojazdu. Wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC poprzedniego właściciela. Możemy ją od razu wypowiedzieć, żeby zawrzeć nową. Ale istnieje także opcja korzystania z poprzedniego ubezpieczenia. Do jego końca jest ważne i chroni nas w każdej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie. Jeśli chcemy korzystać z OC poprzedniego właściciela, to zapamiętajmy, kiedy mija jej ważność. Po tej dacie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, już na siebie.

Identycznie wygląda sytuacja, kiedy otrzymamy pojazd w spadku lub darowiźnie. Z poprzedniego OC możemy korzystać do końca ważności. Później trzeba samodzielnie zakupić polisę. Nie przedłuży się automatycznie.

Łatwo też wpaść w pułapkę nieprzedłużonego OC, kiedy zdecydowaliśmy się rozłożyć płatność na raty i nie zapłacimy jednej z nich. Brak wszystkich płatności sprawia, że ubezpieczyciel nie przedłuży nam polisy z automatu.

Ostatnią sytuacją jest krótkoterminowe ubezpieczenie OC. Nie przedłuża się ono automatycznie. Taki wariant ubezpieczenia jest dostępny m.in. dla pojazdów historycznych czy pojazdów do jazd testowych. Z takiej polisy często korzystają osoby, które prowadzą działalność polegającą na handlu samochodami . Polisa zapewnia ochronę przez 30 dni i automatycznie się nie przedłuży.