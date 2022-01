Żniwa w Policji. Wysokie mandaty i punkty karne

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W woj. pomorskim kościerscy policjanci z wydziału drogowego zarejestrowali 13 wykroczeń i nałożyli mandaty w sumie na ponad 15 tys. zł. A to wszystko tylko podczas jednego dnia.

Z tamtego dnia rekordzistą okazał się 28-letni kierowca Kia. Na obwodnicy kościerskiej jechał o 73 km/h za dużo. Skutkiem tego był mandat w wysokości 2500 zł. Jednak to nie jedyne jego przewinienie, gdyż wyprzedzał również w niedozwolonym miejscu, za co dostał kolejny mandat w wysokości 1000 zł. W sumie kierowca do zapłacenia ma 3500 zł, a jego konto zyskało 15 pkt. karnych. Podczas zatrzymania okazało się, że przewoził dwójkę małych dzieci.

Od początku stycznia mundurowi z Kościerzyny ujawnili blisko 300 wykroczeń drogowych i wystawili mandaty karne w wysokości ponad 55 tys. zł. Duża liczba sytuacji dotyczyła także niewłaściwego zachowania w obrębie przejść dla pieszych, tj. wyprzedzanie, omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. We wszystkich tych przypadkach mandat karny wynosi 1500 zł.

Najlepiej zatem zdjąć nogę z gazu i pamiętać o przestrzeganiu przepisów.