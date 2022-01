Nowy Mercedes Citan. Mały wielki van

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mercedes Citan zadebiutował w 2012 roku. Nic więc dziwnego, że po tylu latach przyszedł czas, aby go odświeżyć. Niemcy jak wspominają, zaprojektowali go od nowa.

Nowy Citan mierzy 4498 mm długości, a jego rozstaw osi to 2716 mm. W zależności od wersji (czy ma przesuwną ścianę działową), długość przestrzeni ładunkowej wynosi 3,05 metra. Jak to bywa przy tego typu pojazdach, Citan może być wyposażony w parę drzwi przesuwnych (jest to opcja), składaną kratkę za fotelem pasażera, który można złożyć na płasko (to też jest opcja) oraz otwierane tylne drzwi pod kątem 90 stopni lub 180 stopni (to nie jest opcja). Mercedes może wyposażyć Citana w system MBUX, czyli system zarządzania głosowego funkcjami pojazdu.

Ponieważ mówimy o aucie przeznaczonym do pracy, czy to w dostawach, czy w pracach serwisowych, to raczej naturalne jest, że sporo czasu w nim kierowca spędza. Mercedes wymienia kilka rzeczy z wyposażenia, by udowodnić, że jest to wygodne auto. Z tego powodu na zaopatrzony został m.in. w: fotel w czterech różnych wersjach, w tym z regulacją wzdłużną, wysokościową i pochylenia oparcia, zaawansowane wygłuszenie, manualną klimatyzację i radio DAB.

Pod maską znalazły się zarówno silniki benzynowe jak i wysokoprężne. Jednak to, ile jednostek można wybrać zależy od wersji nadwoziowej. W Citanie furgonie do dyspozycji kupującego są trzy silniki diesla (o mocy 75 KM, 95 KM i 116 KM) oraz dwa silniki benzynowe (o mocy 102 KM i 131 KM). W przypadku Citana Tourera sytuacja ma się odwrotnie – jeden silnik diesla o mocy 95 KM oraz dwa benzynowe z mocą 102 KM lub 131 KM.

Co się tyczy bezpieczeństwa to na pokładzie znalazło się siedem poduszek powietrznych w wersji Tourer i sześć w furgonie, a także systemy asystujące znane z samochodów osobowych Mercedes-Benz, takie jak: